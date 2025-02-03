Обов'язково посадіть ці сорти бузку в вашому садку: квітнуть двічі за сезон, прикрашаючи ділянку

Було б чудово, якби бузок милував око не лише в травні, а й усе літо. Гарна новина – тепер існують унікальні сорти, які квітнуть довше!

Бузок у цвіту – справжня окраса сучасного саду, тому він залишається одним із найпопулярніших кущів у ландшафтному дизайні дачних ділянок. Особливо чарівно він виглядає під час свого квітіння, яке зазвичай припадає на травень. Як же хочеться, щоб ця краса тішила око ще довше!

Чудова новина для поціновувачів бузку – з’явилися ремонтантні сорти, які радують цвітінням двічі чи навіть більше разів за сезон. Вони належать до групи бузку Мейєра та його гібридів. Ці кущі компактні, досягають висоти до півтора метра, мають округлу крону з дрібним листям. Від традиційного бузку відрізняються насиченим ароматом, що нагадує парфуми. Перша, найбільш рясна хвиля цвітіння припадає на кінець травня – початок червня, а повторна – у серпні. Хоча вона й менш пишна, проте все одно дарує саду особливий шарм.

Квіти цього бузку зберігають свою красу напрочуд довго: навесні – майже до середини літа, а в серпні – аж до перших заморозків. Однією з головних переваг цих сортів фахівці вважають їхню високу стійкість до холоду. Деякі різновиди здатні витримувати морози до -30°C.

Серед ремонтантних сортів бузку найбільш відомий Мейєра "Палібін". Він починає квітнути вже на 2-3 рік після посадки, утворюючи ніжні рожево-лілові суцвіття з ароматом, схожим на чубушник.

Одна з останніх новинок – серія компактного бузку Мейєра "Флауерфест", представлена у трьох відтінках: рожевому, білому та фіолетовому (сорта "Пінк", "Вайт" та "Пурпл"). Кущі залишаються невисокими, до 1 метра, а їхнє повторне квітіння починається з середини літа і триває аж до перших заморозків.

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