Обов'язково посадіть в саду це дерево, щоб привабити метеликів і птахів: буде наче в казці

Якщо ваша мета — влаштувати сад, який привертає метеликів та птахів, ймовірно, ви вже маєте годівниці для птахів та квіти, що рясніють нектаром.

Однак, за інформацією House Digest, ще одним чудовим елементом для вашого саду стане птелея трилиста. Це непримхливе дерево, яке не тільки прикрасить територію, а й створить комфортні умови для місцевих тварин. Про особливості цієї рослини та правила догляду за нею — читайте далі.

Що потрібно знати про птелею

Це дерево приваблює метеликів і птахів завдяки своїм оригінальним плодам, схожим на вафлі, які служать джерелом їжі для цих тварин.

Єдиним мінусом може бути запах її квітів, які мають зеленуватий, білий або коричневий відтінок. Аромат не завжди приємний і інколи нагадує неприємні запахи.

Який вигляд має птелея трилиста / Фото: commons.wikimedia.org

Однак деякі садівники вважають його цитрусовим. В будь-якому разі, щоб уникнути дискомфорту, варто висаджувати дерево подалі від дому.

Як доглядати за птелеєю

Це компактне дерево, що досягає висоти та ширини близько 6 метрів, ідеально підходить для малих садів, адже не займає багато простору.

Птелея прекрасно росте в помірному кліматі, здатна адаптуватися до як повного сонця, так і до густої тіні. Вона добре приживається на різних типах ґрунту — від піщаного до глинистого.

До того ж, дерево стійке до посухи і може витримувати непрості умови.

Ще однією перевагою є те, що більшість тварин не поїдають її листя, що робить рослину ще більш привабливою для садівників.

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