Обов'язково витирайте посуд після миття: українцям розповіли, що буде зі здоров'ям, якщо забувати

Більшість навіть і не задумувалися, чому не варто нехтувати протиранням мокрого після миття посуду.

Даний метод очищення тарілок має своїх прихильників та противників. Дехто каже, що витирати мокрий посуд рушником негігієнічно, але аргументів "за" все-таки більше.

Насамперед, так потрібно робити тому що, якщо ви кладете мокрі тарілки в шафу, там не буде розводитися вогкість, а значить полички не деформуються через воду, поверхня не покриється грибком чи цвіллю. Звичайно, це лише плюс для вашого здоров'я.

Мокрий посуд, який був насухо витертий, не залишатиме на стільниці калюж, а це також значно подовжить термін її придатності і гарного вигляду.

Не варто забувати ще й про те, що на мокрому посуді залишаються розводи, залишки мийного засобу, сіль з водопровідної води, які шкідливі для нашого організму. Протираючи тарілки рушником, ви будете впевнені, що позбулися їх.

Фахівці також стверджують, чим більше ви носите у руках по кухні мокрий посуд, тим більше води розливаєте в приміщенні. А це — прямий шлях до створення справжнього розсадника бактерій. Внаслідок цього через якийсь час тут може з'явитися чорна цвіль, яка надзвичайно небезпечна для нашого здоров'я.

Чи можна витирати посуд паперовим рушником? Спеціалісти застерігають, що обирати такий спосіб не слід. Справа навіть не в тому, що це зовсім не бюджетно, адже у вас піде багато таких серветок. Проблема полягає у тому, що на посуді можуть залишатися дрібні частинки рушника, а вся рідина все-рівно не буде видалена.

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