Обов'язково вивертайте ці речі перед пранням: вони прослужать значно довше

Навіть найбільш якісну річ можна зіпсувати неправильним пранням. Тому слід дотримуватися певних правил, якщо хочете, щоб улюблений одяг слугував вам довше.

Експерти стверджують, якщо вивернути одяг перед пранням, то він буде менше втрачати свій колір, а також більш ефективно очищатиметься від бруду. До того ж, на матеріалі в такому разі утворюється менше ковтунців. І ось шість типів речей, які ви повинні завжди прати навиворіт.

Темний одяг

Речі темного чи чорного кольорів можуть швидше втрачати свою яскравість під час прання. Тому перед процедурою їх краще вивертати. Також не забувайте, що для темного одягу потрібно обирати режим з нижчою температурою. Сушити його краще без потрапляння прямих сонячних променів.

Яскраві кольори тканин

Також слід вивертати тканини, пофарбовані у яскраві кольори. Через вплив пральних засобів та надмірне тертя вони тьмяніють. Краще стерегтися порошків, які містять відбілюючі складові. Яскравим речам також не подобається гаряча вода.

Спортивний одяг

Насамперед, йдеться про речі, які ви одягаєте для тренувань. Шкірне сало, піт та бруд накопичуються зсередини, а тому, якщо не вивернути такий одяг, то він погано очиститься. На речах можуть розвиватися бактерії, які провокують неприємний запах.

Нижня білизна, піжами, шкарпетки

Такий одяг рідко брудниться саме з лицьової сторони, а ось з внутрішнього боку на них накопичується піт та відмерлі часточки шкіри. Тому єдиним правильним варіантом буде прання таких речей навиворіт. Шкарпетки, звичайно, брудняться з обох боків, але їх, кажуть експерти, більш гігієнічно також прати вивернутими.

Одяг, на якому є сліди дезодоранта чи поту

Щоразу, коли такі плями не вимиваються, вони накопичуються і речі стають ще більш забрудненими. Уникнути такої проблеми допоможе саме прання навиворіт. Якщо сліди вже з'явилися, їх спочатку потрібно вивести руками, а потім прати одяг.

Делікатні тканини

Такий одяг часто втрачає свій зовнішній вигляд через появу ковтунців і зачіпок. Щоб уникнути такого під час прання, слід завжди вивертати речі. Також експерти радять класти їх в спеціальні мішки для прання.

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