Що покласти на дно морозильної камери, щоб не намерзав лід / © Getty Images

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Втім, цієї неприємності легко не допустити, заздалегідь убезпечивши техніку. Усе, що для цього потрібно, — звичайна кухонна губка.

Зазвичай кухонну губку ми сприймаємо виключно як засіб для миття посуду, хоча насправді вона здатна виручити й у багатьох інших господарських ситуаціях.

Автор YouTube-каналу “Smart Fox” поділився корисним лайфхаком для власників холодильників і морозильників. Він пропонує покласти по одній губці в кожне відділення морозильної камери.

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За його словами, цей простий метод ефективно бореться з надлишком вологи. Завдяки пористій структурі, губка добре вбирає вологу, що сприяє зменшенню утворення льоду. Це, в свою чергу, знижує необхідність частої розморожувальної процедури. Важливо лише регулярно замінювати губки на нові.