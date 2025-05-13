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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
263
Час на прочитання
1 хв

Обов’язково покладіть це до морозильної камери — лід більше не буде намерзати: просте і швидке вирішення проблеми

Утворення льоду в холодильнику або морозильній камері — доволі неприємне явище. Експерти попереджають: через це побутова техніка працює менш ефективно, споживає більше електроенергії і навіть ризикує передчасно зламатися.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що покласти на дно морозильної камери, щоб не намерзав лід

Що покласти на дно морозильної камери, щоб не намерзав лід / © Getty Images

Втім, цієї неприємності легко не допустити, заздалегідь убезпечивши техніку. Усе, що для цього потрібно, — звичайна кухонна губка.

Зазвичай кухонну губку ми сприймаємо виключно як засіб для миття посуду, хоча насправді вона здатна виручити й у багатьох інших господарських ситуаціях.

Автор YouTube-каналу “Smart Fox” поділився корисним лайфхаком для власників холодильників і морозильників. Він пропонує покласти по одній губці в кожне відділення морозильної камери.

За його словами, цей простий метод ефективно бореться з надлишком вологи. Завдяки пористій структурі, губка добре вбирає вологу, що сприяє зменшенню утворення льоду. Це, в свою чергу, знижує необхідність частої розморожувальної процедури. Важливо лише регулярно замінювати губки на нові.

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Дата публікації
Кількість переглядів
263
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