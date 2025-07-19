Обов’язково посадіть ці три квітки біля свого будинку: вони гарно цвітуть і додатково відлякують шкідників від саду

Три квітки, які слід посадити біля свого будинку / © Pixabay

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Вони відлякують комах завдяки ефірним оліям та сильному запаху, а тому вам не доведеться використовувати жодної хімії.

Календула

В народі цю квітку ще часто називають нагідки. Вона яскрава, красива, а ще відрізняється потужними інсектицидними властивостями. Календула здатна відлякати комарів, попелицю і навіть нематод, які живуть в ґрунті. Додатково вона має антисептичну дію, а тому її листя можна використовувати в домашній медицині. Садити календулу найкраще в контейнерах на підвіконні чи на клумбі біля входу до будинку. Вона невибаглива в догляді і легко насівається.

Лаванда

Ароматна прикраса вашого саду, яка стане справжнім захисником. Лаванда відрізняється ніжними фіолетовими чи рожевими (залежно від сорту) суцвіттями, які надзвичайно приємно пахнуть для людини, але для молі, комарів, мошок, деяких жуків цей аромат просто нестерпний. Висаджуйте лаванду вздовж лавочок, під вікнами, біля доріжок в саду. Вона квітне все літо, а пізніше її суцвіття можна висушити і використовувати в шафі від молі.

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Чорнобривці

Класика українських дворів. В народі чорнобривці також часто називають тагетеси. Вони відрізняються дещо різкуватим запахом, який дуже не подобається білокрилці, мурахам, комарам, молі, попелиці. Навіть ті шкідники, які живуть на ґрунті, будуть оминати ділянки, де ростуть чорнобривці. Садити їх краще уздовж паркану, біля ґанку на клумбі, під вікнами у контейнерах. Вони довго квітнуть аж до самих морозів і не потребують особливого догляду.