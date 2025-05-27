Обов’язково зробіть це з ковдрою і подушками влітку замість прання: українцям нагадали про важливу процедуру

Як можна почистити подушки і ковдру без прання / © unsplash.com

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Для цього вам знадобиться лише сонячне проміння. Експерти поділилися, як без зайвих зусиль відновити свіжість ваших ковдр і подушок.

Чому важливо чистити подушки і ковдри

Дуже важливо регулярно очищувати ковдри та подушки. В матеріал накопичуються піт і природні жирові виділення, які створюють ідеальні умови для розвитку бактерій.

Крім того, на поверхні ковдри часто осідають пил, волосся та шерсть тварин, що може впливати на якість сну та викликати дискомфорт.

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Чому прати об’ємні ковдри та подушки проблематично

Хоча деякі об’ємні ковдри, зокрема й зимові, можна прати в автоматичній пральній машині, таку процедуру можливо провести лише в достатньо великому барабані (на щонайменше 7 літрів).

Якщо у вашій машинці барабан менший, то ковдра не матиме змоги вільно обертатися. Це не тільки знизить ефективність прання, а й може призвести до ламання техніки.

Як почистити подушки і ковдри без прання

Фахівці компанії Resthouse Sleep, яка займається товарами для сну, розповіли, що освіжити великогабаритні речі, такі як ковдри чи подушки, можна і без прання в машинці.

За їхніми словами, достатньо просто винести ковдри чи подушки на відкрите повітря — сонячні промені допоможуть очистити й оновити текстиль.

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Виявляється, сонячне світло є потужним природним антисептиком. Ультрафіолетові промені допомагають ефективно знищити мікроби, грибкові спори, плісняву та пилових кліщів.

Такий метод фахівці часто називають “сонячним очищенням”. Але слід звернути увагу, що він працює лише в спекотні ясні дні. Розкладіть речі на рівну поверхню під прямим сонцем і залишіть їх на кілька годин.

Скільки часу тримати постіль на сонці

Для максимальної користі і очищення слід виносити ковдри і подушки на вулицю приблизно об 11-й ранку — до полудня. В цей час сонячні промені найпотужніші, а ультрафіолет діє найефективніше.

Важливо запам’ятати: не варто тримати ковдри й подушки на сонці більше чотирьох годин. Хоча бактерії швидко зникають, але надмірне перебування під прямим світлом може негативно вплинути на саму тканину, адже вона може вигоріти.

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Щільні речі (ковдри чи наматрацники) варто періодично перевертати (раз на дві години). Тоді ви будете впевненим, що сонячне світло рівномірно обробило всю поверхню. Після такої природної дезінфекції постіль стане значно свіжішою й матиме приємний запах.