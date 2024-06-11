Обприскайте кущі цим засобом: від павутинного кліща не залишиться й сліду — і жодної шкоди урожаю

Павутинний кліщ — серйозна загроза для огірків, які ростуть як у відкритому ґрунті, так і в теплиці.

Це дуже небезпечний шкідник, адже він харчується соком рослини, після чого її листя починає жовтіти і сохнути.

Помітити павутинні кліщі буває досить складно. Справа в тому, що вони дуже маленькі. Зазвичай, розпізнати, що на огірках вже поселився шкідник, допомагає наявність павутини, що залишає ця комаха. Найчастіше павутинний кліщ з'являється за густого висаджування і високої вологості повітря.

Щоб павутинний кліщ назавжди забув дорогу до вашої грядки, найкраще, що ви можете зробити, це обприскати огірки розчином нашатирного спирту. Для його приготування візьміть 1 відро води (10 л) та додайте 40 мл цього аптечного засобу. Найголовніше, що після такого обприскування огірки залишаються безпечними для вживання.

Якщо павутинний кліщ все-рівно атакує ваші насадження, спробуйте прогнати його за допомогою розчину з часнику. На 3 л води візьміть 500 г подрібненого часнику. Настоюйте протягом 5 днів в теплому місці, а потім процідіть. Перед обробленням рослини 60 г цього настою розводять у 10 л води і додають 50 г звичайного мила. Завдяки милу розчин краще "тримається" на листі.

Слід зазначити, що огірки дуже чутливі до зниження температури повітря. Цей овоч не любить, коли денна та нічна температури мають різкий перепад. Саме це і викликає появу павутинного кліща найчастіше.

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