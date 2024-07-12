Обприскайте в липні троянди настоєм з чотирьох інгредієнтів: вони квітнутимуть все літо

Троянди завжди чарують своїми ніжними квітами. Недаремно їх називають справжніми королевами саду. Щоб радіти пишним квітінням протягом всього літа, в липні їх потрібно обприскати одним настоєм.

Садівники поділилися секретним підживленням, яке вносять методом обприскування саме в липні місяці. Приготувати таке добриво можна всього лише з 4 інгредієнтів, які є майже в кожному домі.

На 10 л води потрібно взяти 1 ст. ложку 9% оцту, 1 ст. ложку йоду та 1 ст. ложку будь-якого рідкого мила. Розчиніть спочатку рідке мило у великій ємності, потім додайте оцет та йод. Ретельно перемішайте. Перелийте розчин у пульверизатор, а потім обприскайте весь кущ троянди від верху до низу, але намагайтесь не потрапити на самі квіти.

Щоб ефект закріпився, таке обприскування радять проводити раз на тиждень протягом всього вегетаційного періоду (від ранньої вести до пізньої осені). Але навіть одне обприскування дасть свій результат.

Як саме діють всі ці компоненти? Йод необхідний для зростання і розвитку троянд. Додатково він ще й має антисептичні властивості, тобто допомагає захистити рослину від хвороб.

Завдяки оцту підвищується кислотність розчину, а тому троянда краще засвоює всі поживні речовини, які вона отримує з ґрунту. Ну а рідке мило необхідне, щоб розчин краще тримався на листі рослини.

Таке обприскування доволі просте і швидке. Не потрібно витрачати зайвий час на довготривале приготування добрив та внесення їх у ґрунт. Рослина краще всмоктує поживні речовини зі стебел та листя, а тому ви отримуєте більше ефективний результат.

Однак, слід пам'ятати, що троянди не можна обприскувати за спекотної та сонячної погоди. Найкраще проводити таке підживлення вранці чи ввечері, коли сонячна активність невисока. Також перед тим, як обприскувати, переконайтесь, що навколо троянд вологий ґрунт.

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