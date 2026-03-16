Обрізання абрикоса навесні — як і коли це правильно робити

Головна мета обрізання — оптимізувати розподіл ресурсів рослини.

Абрикос росте дуже активно. Якщо нічого не робити з кроною, яка надто швидко розростається, це впливає на плодоношення.

Починати процедуру варто з огляду дерева, пише doaj.org. Насамперед видаляють сухі, пошкоджені або хворі гілки. Такі пагони не лише не дають плодів, а й можуть стати джерелом інфекції.

Далі звертають увагу на форму крони, бо зміна її структури впливає на розподіл світла та поживних речовин у дереві, що своєю чергою стимулює формування більшої кількості квіткових бруньок і сприяє підвищенню врожайності.

У більшості регіонів оптимальним періодом для весняного обрізання вважається кінець зими або початок весни — до початку активного сокоруху та розпускання бруньок. У помірному кліматі це зазвичай припадає на березень або початок квітня.

У цей час дерево ще перебуває у стані відносного спокою, тому обрізання переноситься легше.

Крім того, весняна процедура стимулює активний ріст нових пагонів і допомагає сформувати правильну структуру крони. Водночас важливо враховувати погодні умови: обрізання краще проводити після стабілізації температури та коли ризик сильних морозів уже мінімальний.

Ще один важливий момент — суха погода. Деякі фахівці радять уникати обрізання перед тривалими дощами, адже через відкриті зрізи в дерево можуть потрапляти збудники грибкових інфекцій.

Обрізання — лише один із факторів, які впливають на врожайність абрикоса. Не менш важливими є правильне поливання, достатня кількість сонця і регулярне підживлення.

Для догляду за абрикосовим деревом потрібні такі інструменти:

  • секатор

  • садовий ніж

  • садова пила

  • брусок для заточування

  • шпагат для підтримки пагонів і гілок

  • засоби для забивання зрізів і ран (наприклад, садовий вар)

Усі садові інструменти мають бути ретельно заточені. Перед початком роботи в садової пили потрібно розвести зуби в протилежні боки, чергуючи їх нахил праворуч і ліворуч. Кут відгинання зубів витримується однаковий, гострим боком усі зуби повинні бути спрямовані всередину.

Безпосередньо перед проведенням процедури весь інструмент дезінфікують, щоб убезпечити рослину від захворювань і шкідників.

