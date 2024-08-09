Обрізати чи залишити: що потрібно робити з ліліями після квітіння

Лілії — елегантні квіти, які часто вирощуються українці на своїх садових ділянках. Може здаватися, що догляд за ними складний, але насправді це не так.

За ліліями, кажуть садівники, потрібно доглядати не більше, ніж за іншими квітами в вашому саду. Ці рослини будуть активно зростати за помірної вологості та великої кількості сонця. Дуже важливо обирати ділянку, яка має оптимальну циркуляцію повітря.

Одне з запитань, яке хвилює квітникарів початківців, полягає у тому, чи потрібно обрізати лілії одразу після квітіння. Фахівці стверджують, що це важливий нюанс. Якщо ви залишите зів'ялі квіти на стеблі, то вони почнуть формувати насіння, а це відбиратиме додаткову енергію у самої рослини.

Однак, тут потрібно запам'ятати одне правило. Бутон можна відщипувати тільки тоді, коли він вже почав в'янути трохи нижче за саму квітнку. Санітарне обрізання, на думку експертів, дуже важливе, адже воно допомагає зберегти рослини у чистоті.

Якщо ви плануєте нарізати квіти лілій у букет, то робити це можна так, щоб залишилося не менше половини стебла. Обирайте ті стебла, на яких сформувалося кілька бутонів. Чому важливо так робити? Рослина повинна накопичити достатню кількість поживних речовин для наступного сезону. Помістивши букет лілій у прохолодну воду, ви зможете насолоджуватися їхнім зовнішнім виглядом та ароматом протягом кількох днів.

Не забувайте проводити дезінфекцію лез інструментів кожного разу після використання. Так ви зможете запобігти розповсюдженню хвороб між рослинами. Протирати їх можна чистою тканиною, попередньо змоченою у спирті.

Часто буває, що одразу після квітіння у лілій починає жовтіти та опадати листя. У деяких квітникарів виникає бажання його прибрати, щоб квітник мав більш охайний вигляд. Однак, варто утриматися, тому що саме через листя лілії отримують поживні речовини. Якщо ви передчасно його обріжете, то рослина може не встигнути накопичити мінерали і наступного року квітнутиме не так пишно.

Також деякі садівники радять залишати стебла і листя, щоб знати, де саме ростуть лілії. Справа в тому, що ці рослини досить пізно вилазять з землі навесні, а тому ви можете їх ненавмисно викопати чи пошкодити м'які цибулини. Для цього стебло обрізають на 20 см, а потім просто згинають так, щоб всередину не потрапляла вода. Інакше взимку рослина може просто загинути. Дуже важливо, щоб до коріння не надходило холодне повітря.

Єдиний випадок, коли потрібно обрізати лілії повністю, це очищення всіх хворих стебел. Хоча до більшості хвороб лілії стійкі, проте часом можуть страждати через кореневу гниль. Якщо у вас викликає занепокоєння зів'яле листя, його краще позбутися.

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