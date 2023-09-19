Обріжте кущі смородини восени таким способом – це втричі підвищить урожай наступного року

Яка користь від обрізки смородини восени, як правильно обрізати та доглядати кущі, щоб підвищити урожайність.

Чим корисна обрізка смородини восени?

Якщо правильно обрізати смородину восени, це дозволить оздоровити кущі, позбутися від захворювань та шкідників, також підвищити урожайність у кілька разів. Тому цю процедуру не варто пропускати. Слід пам’ятати, що обрізка чорної смородини та порічок дещо відрізняється. Червону смородину не можна обрізати на зовнішню бруньку, бо з них потім ростимуть нові гілки вшир, що негативно вплине на врожайність куща. А загалом смородину обрізати нескладно, потрібно лише дотримуватися деяких правил.

Так як листя у смородини восени облітає рано, вже після цього можна приступати до обрізання кущів. Зазвичай, це роблять у вересні, та якщо погода тепла та суха, то можна обрізати кущі у жовтні-листопаді.

Як правильно обрізати чорну смородину восени?

Для обрізання потрібно підготувати секатор та кущоріз, якщо гілки смородини занадто товсті. Потім слід очистити пристовбурні кола від бур’яну, опалого листя та старої мульчі. Все це необхідно скласти окремо, щоб потім утилізувати. Лише після цих приготувань можна приступати до самої обрізки кущів смородини.

У березні проводиться перше обрізання кущів смородини. Необхідно садовим ножем видалити слабкі та старі пагони, гілки середнього віку залишити. Восени робиться санітарна обрізка: варто зрізати під корінь поламані, пошкоджені гілки, які засохли влітку. Також варто видалити гілки, які лежали на землі, чи присипати їх ґрунтом, щоб укоренити. Наступної весни ви можете їх відокремити від куща та посадити. Річні прирости варто укоротити на 5-7 см. Слід зробити проріджування куща зсередини: таким чином сонячне світло потраплятиме всередину. Також це дасть змогу циркулювати повітрю між гілками. Видаліть прикореневі короткі гілки, що загущують смородину, але плодів не дають. За два-три тижні до заморозків, уже пізньої осені, можна також обрізати смородину. За цей час зрізи та ранки куща встигнуть затягнутися, і морози не завдадуть їм жодної шкоди. Сухі та пошкоджені гілки після обрізки обов’язково потрібно спалювати, це також стосується хворого листя, яке варто знімати після збору урожаю. Після обрізки важливо обробити гілки: пеньки, зрізи гілок, які чутливі до зміни погодних умов та захворювань. Їх слід обробити дезінфікуючим засобом чи перекрити спеціальним садовим варом. А потім внести сезонну підкормку і замульчувати пристовбурне коло.

Як правильно обрізати червону та білу смородину восени?

Обрізка червоної та білої смородини дещо відрізняється від чорної, бо ці кущі обростають повільніше. Вони легше формуються, бо дають менше прикореневих пагонів. Деякі сорти смородини взагалі не варто обрізати кожного року, можна обмежитися лише «стрижкою» через сезон. До того ж, у червоної та білої смородини плодоносять лише букетні пагони та укорочені річні прирости.

Перед обрізкою кущів смородини потрібно уважно оглянути поле робіт. Варто пам’ятати, що кущу не потрібно «допомагати» скидати листя, він повинен зробити це сам. А потім опале листя слід прибрати від коренів та утилізувати.

Гілки червоної та білої смородини можуть давати плоди протягом восьми років поспіль. Все ж таки потрібно залишати і частину молодої порослі, а не тільки потенційно урожайні пагони. Слід позбутися тонкої та ураженої шкідниками порослі, також необхідно повирізати хворі гілки. Молодих пагонів потрібно залишити стільки, скільки гілок плануєте видалити на наступний рік. Тобто, спочатку потрібно сформувати гілці заміну, а лише потім позбутися її. До того ж, варто позбуватися невизрілої верхньої частини пагона, це зовсім не вплине на зниження врожайності всієї гілки загалом.

Як правильно обрізати стару смородину восени?

Омолодження смородини проводиться не тільки навесні. Досвідчені садівники восени омолоджують ягідні кущі, полуницю, кущі троянд та плодові дерева.

При грамотному обрізанні кущі ростуть на одному місці і активно плодоносять досить тривалий термін. Чорна смородина на 4-6 рік починає давати максимальний урожай, а на восьмий вже потребує омолодження. Але результат обрізки триватиме до дванадцятого року, потім кущ повністю виснажується і вироджується. Тому разом із обрізкою для омолодження смородини готуйте кущу заміну.

Червона смородина також плодоносить на 4-6 рік, а живучість та врожайність зберігає значно довше, ніж чорна. Кущам червоної смородини омолодження знадобиться лише у п’ятнадцятирічному віці, опісля кущ доведеться замінити. Загалом, він може плодоносити і довше, але тоді ягоди будуть дрібними та несмачними.

Обрізання куща червоної смородини краще проводити тоді, коли листя повністю опаде. Якщо ви не дуже впевнені, коли краще розпочати процес обрізки смородини восени, можна запланувати процес на кінець вересня – середину жовтня.

Як доглядати за смородиною восени, щоб підвищити врожайність?

Чим підгодувати кущі смородини восени. Після збору урожаю кущі вже не нарощують нового листя. Але йде робота з формування квіткових бруньок та розвитку коренів куща. У осінній період плодово-ягідні кущі дуже потребують калійно-фосфорного підживлення. Оскільки калій витрачається на формування плодів, цей мінерал відповідає за накопичення у ягодах природних цукрів. А фосфор у свою чергу сприяє формуванню нових коренів, що всмоктують поживні речовини, цим самим стимулюючи утворення плодових бруньок. Ті, кому до вподоби органіка, можуть використовувати для підживлення кущів деревну золу.

Після збору урожаю кущі вже не нарощують нового листя. Але йде робота з формування квіткових бруньок та розвитку коренів куща. У осінній період плодово-ягідні кущі дуже потребують калійно-фосфорного підживлення. Оскільки калій витрачається на формування плодів, цей мінерал відповідає за накопичення у ягодах природних цукрів. А фосфор у свою чергу сприяє формуванню нових коренів, що всмоктують поживні речовини, цим самим стимулюючи утворення плодових бруньок. Ті, кому до вподоби органіка, можуть використовувати для підживлення кущів деревну золу. Чим поливати кущі смородини восени. Після збору урожаю потрібно рясно поливати смородину, бо кущі засвоюють поживні речовини тільки у вигляді водних розчинів. Якщо наприкінці літа була спека, то кущі смородини потрібно поливати один раз на 2 тижні, з розрахунку до чотирьох відер води на один кущ. Якщо поливати смородину розчиненими добривами, то необхідно брати ті, які будуть швидко засвоюватися. Це сульфат калію, амофос і монофосфат калію. Добрива розчиняють у воді з розрахунку 2 столові ложки на відро води та поливають кущі під корінь.

Після збору урожаю потрібно рясно поливати смородину, бо кущі засвоюють поживні речовини тільки у вигляді водних розчинів. Якщо наприкінці літа була спека, то кущі смородини потрібно поливати один раз на 2 тижні, з розрахунку до чотирьох відер води на один кущ. Якщо поливати смородину розчиненими добривами, то необхідно брати ті, які будуть швидко засвоюватися. Це сульфат калію, амофос і монофосфат калію. Добрива розчиняють у воді з розрахунку 2 столові ложки на відро води та поливають кущі під корінь. Чим обробити смородину від шкідників. Насправді, кущі смородини атакують не так вже й багато шкідників. Але найпоширенішою проблемою для смородини є зелена або чорна попелиця. Ці комахи висмоктують сік із молодого листя, через що воно скручується у вузол і припиняє свій ріст. Щоб знищити попелицю, можна використовувати розчин води та господарського мила. Або використати калійне зелене мило. Біофунгіциди також чудово розправляються з попелицею. Але обробка цими розчинами діє контактно, тому потрібно ретельно обприскувати нижню сторону листя.

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