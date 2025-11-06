Обрізання ремонтатної малини восени: два перевірені методи для ефективного плодоношення

Обрізання малини восени

Ремонтантна малина має унікальну біологічну особливість, що відрізняє її від звичайної: вона здатна плодоносити як на однорічних пагонах (тих, що виросли цього року), так і на дворічних. Ця здатність дає садівникові можливість обирати один із двох основних методів обрізки, який найкраще відповідає бажаному графіку врожаю.

Коли обрізати малину восени

Як стверджують експерти, осіннє обрізання малини є обов’язковим елементом догляду. Його варто проводити після повного завершення плодоношення, при цьому бажано дочекатися опадання листя, щоб поживні речовини повністю перейшли у кореневу систему. Однак, якщо опадання листів затягується (наприклад, до кінця листопада), продовжувати чекати не варто.

На яку висоту обрізати малину

На яку висоту обрізати малину залежить від способу обрізки

Перший метод — обрізка під корінь

Цей спосіб є найпростішим і гарантує один, але дуже рясний урожай, який збирають у кінці літа та восени. Він часто рекомендується для регіонів із прохолодним кліматом.

Техніка виконання цього способу така. Восени всі пагони ремонтантної малини зрізаються практично під корінь. Необхідно залишити пеньки висотою лише близько трьох сантиметрів від поверхні ґрунту.

Для якісного зрізу слід використовувати секатор, оскільки такий інструмент залишає рівну поверхню. використання кущоріза, який може пошкодити пагони, небажане.

Наслідки та терміни плодоношення. Навесні з землі з’являться нові, свіжі однорічні пагони, вони активно ростуть, і плодоношення на них розпочнеться трохи пізніше — зазвичай, з кінця серпня і триватиме аж до перших заморозків.

Основна перевага цього методу — позбавлення від шкідників та хвороб, оскільки вони не мають де зимувати, а також спрощує весняний догляд.

Недолік полягає в тому, що частина пізнього врожаю може не встигнути визріти до холодів і буде втрачена.

Другий метод: комбінована обрізка

Цей спосіб обирають ті, хто хоче розтягнути збір ягід на все літо та осінь, отримуючи ранній літній та пізній осінній урожай.

Частину найсильніших пагонів залишають на зимівлю, обрізаючи їх на висоту шістдесяти-сімдесяти сантиметрів.

Наступного року на цих укорочених дворічних пагонах прокинуться бруньки, які дадуть гілочки для раннього врожаю, що припадає на кінець червня або початок липня. Нові однорічні пагони, які виростуть із кореня, плодоноситимуть пізніше, восени.

Головна перевага — можливість мати ягоди протягом тривалого періоду.

Недолік цього методу полягає в тому, що залишені на зиму пагони можуть стати місцем зимівлі для шкідників, тому такий спосіб вимагає більш ретельного весняного догляду.

Заключний етап: санітарна обробка ділянки

Незалежно від обраного методу, вкрай важливо провести якісну санітарну обробку ділянки.

Усі зрізані пагони слід одразу винести за межі ділянки або спалити. це є необхідним заходом, щоб разом із рослинними рештками видалити потенційних шкідників та збудників хвороб, які зібралися зимувати.

Навесні, щойно зійде сніг, усі рештки обрізки, які могли залишитися на ґрунті, необхідно згребти та утилізувати. Такий захід дозволяє ґрунту швидше прогрітися і зменшує ризик раннього поширення інфекцій.