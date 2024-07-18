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Обрізання смородини після збирання врожаю: поради садівників

Обрізання смородини після збирання врожаю: поради садівників

Обрізка смородини після збору врожаю

Як обрізати смородину після збору ягід

Щоб смородина радувала кожного сезону врожаєм, потрібно за нею доглядати і не лише під час зав'язі, але й після збору врожаю. Одним з важливим етапом догляду за смородиною є її обрізка.

Як обрізати смородину після збирання врожаю

Обрізка проводиться у два етапи.

  1. Спочатку потрібно видалити сухі, хворі, «зайві» гілки для проріджування куща.
  2. Потім сформувати «правильний» кущ, залишити на смородині чи порічках  лише дворічні, однорічні та нульові пагони.

Чому так? Річ у тому, що зав'язі на чорній, білій смородині, порічках формуються лише на одно та дворічних пагонах. Тому пагони, які старше трьох років залишати не має сенсу, на них врожаю не буде, а поживні речовини вони забирають. Тому такі пагони потрібно обрізати
Як визначити, "старі" пагони? Зробити це легко. По-перше, вони дають маленький приріст, і, найголовніше, у них тверда коричнева кора, а пагони товщі за молоді. 

Якщо на старій гілці немає хороших молодих пагонів, то її краще вирізати до землі. Вирізаючи старі гілки смородини, ми омолоджуємо рослину. Бажано щороку до землі вирізати з куща смородини від 2 до 5 старих гілок і на заміну залишати від 3 до 5 нульових пагонів. Ідеально залишати в кущі  15 гілок – 5 пагонів цього року і по 5 гілок однорічні та дворічного віку.

Обрізка допоможе стимулювати кущ на нові, сильні стебла, водночас поживні речовини не витрачатимуться на нарощування непотрібної зеленої маси - ягоди отримають додаткове живлення, будуть більшими та смачнішими, їх буде більше.

Хороші гілки, що залишилися після обрізки смородини, можна нарізати на живці та використовувати для розмноження. 

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