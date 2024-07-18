Обрізання смородини після збирання врожаю: поради садівників

Щоб смородина радувала кожного сезону врожаєм, потрібно за нею доглядати і не лише під час зав'язі, але й після збору врожаю. Одним з важливим етапом догляду за смородиною є її обрізка.

Як обрізати смородину після збирання врожаю

Обрізка проводиться у два етапи.

Спочатку потрібно видалити сухі, хворі, «зайві» гілки для проріджування куща. Потім сформувати «правильний» кущ, залишити на смородині чи порічках лише дворічні, однорічні та нульові пагони.

Чому так? Річ у тому, що зав'язі на чорній, білій смородині, порічках формуються лише на одно та дворічних пагонах. Тому пагони, які старше трьох років залишати не має сенсу, на них врожаю не буде, а поживні речовини вони забирають. Тому такі пагони потрібно обрізати

Як визначити, "старі" пагони? Зробити це легко. По-перше, вони дають маленький приріст, і, найголовніше, у них тверда коричнева кора, а пагони товщі за молоді.

Якщо на старій гілці немає хороших молодих пагонів, то її краще вирізати до землі. Вирізаючи старі гілки смородини, ми омолоджуємо рослину. Бажано щороку до землі вирізати з куща смородини від 2 до 5 старих гілок і на заміну залишати від 3 до 5 нульових пагонів. Ідеально залишати в кущі 15 гілок – 5 пагонів цього року і по 5 гілок однорічні та дворічного віку.

Обрізка допоможе стимулювати кущ на нові, сильні стебла, водночас поживні речовини не витрачатимуться на нарощування непотрібної зеленої маси - ягоди отримають додаткове живлення, будуть більшими та смачнішими, їх буде більше.

Хороші гілки, що залишилися після обрізки смородини, можна нарізати на живці та використовувати для розмноження.

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