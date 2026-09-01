Що обрізати у вересні для рясного цвітіння наступного року / © pexels.com

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Вересень — один із важливих місяців для підготовки саду до холодів. Обрізка деяких рослин у цей період допомагає видалити пошкоджені та відмерлі пагони, покращити циркуляцію повітря, а в окремих випадках — закласти основу для ряснішого цвітіння або врожаю наступного року.

Про це повідомило видання Express.

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Водночас обрізати восени можна далеко не всі культури. Якщо зробити це невчасно, рослина може зазнати стресу, а нові пагони — не встигнути зміцніти до холодів. Експерти назвали шість рослин, яким обрізка у вересні піде на користь.

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Гліцинія

Гліцинію зазвичай обрізають двічі на рік — узимку, коли рослина перебуває у стані спокою, та наприкінці літа після завершення цвітіння. Якщо через погодні умови провести другу обрізку в липні чи серпні не вдалося, це можна зробити у вересні.

Видаляти насамперед радять тонкі та довгі літні пагони, одночасно надаючи рослині акуратнішої форми. Садівниця Люсі Понсфорд із Королівського садівничого товариства (RHS) пояснює, що така процедура допомагає контролювати ріст гліцинії, забезпечує доступ повітря та сонячного світла до пагонів і сприяє формуванню квіткових бруньок.

Розмарин

У вересні розмарин можна злегка підрізати, однак надмірно вкорочувати його не варто. За один раз рекомендують видаляти не більше третини рослини, оскільки після занадто сильної обрізки вона може не відновитися.

Головна мета процедури — прибрати відмерлі частини та надати кущу потрібної форми. Новим пагонам бажано залишити щонайменше шість-вісім тижнів до заморозків, щоб вони встигли зміцніти.

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Лаванда

Вереснева обрізка допомагає зберегти лаванду компактною та запобігти надмірному здерев’янінню пагонів. Садівник Монті Дон радить братися за секатор тоді, коли квіти починають в’янути. Залежно від сорту це може відбуватися від середини літа до кінця вересня.

Після обрізки на кожному стеблі необхідно залишити молоді пагони. Зрізати лаванду до старої голої деревини не рекомендують, адже з неї рослина часто вже не відростає.

Малина

У літньоплодної малини після завершення сезону потрібно видалити старі пагони, які вже дали ягоди, залишивши молоді зелені — саме на них наступного літа з’явиться новий урожай.

Монті Дон радить залишити приблизно шість найсильніших пагонів, а слабкі або невдало розташовані — прибрати. Решту варто закріпити на опорі, щоб узимку їх не пошкодив сильний вітер.

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Троянди

У вересні можна впорядкувати кущові та англійські троянди, а також троянди груп альба, галліка та деякі інші різновиди. Насамперед потрібно позбутися надто довгих і нерівних пагонів.

Кущ рекомендують сформувати компактним і трохи куполоподібним, залишивши приблизно дві третини від попереднього розміру. Більш ретельну санітарну обрізку пошкоджених або перехрещених стебел можна провести вже навесні.

Жасмин

Літньоквітучий жасмин обрізають одразу після завершення цвітіння, тому для багатьох рослин відповідний час припадає саме на вересень.

Нові пагони варто вкорочувати лише на кінцях, адже на деревині поточного сезону можуть сформуватися квіти наступного року. Довгі та неслухняні стебла можна скоротити приблизно на третину, роблячи зріз трохи вище місця з’єднання з листком. За одну обрізку не рекомендують видаляти понад третину стебла.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про осінні квіти для балкона, які не бояться прохолоди та прикрашають простір до глибокої осені.

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