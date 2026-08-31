Малина / © pexels.com

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Осінь — важливий період для догляду за ягідними кущами. Після завершення плодоношення рослини варто обрізати, адже правильне видалення старих і слабких пагонів допомагає омолодити кущ, зменшити ризик хвороб і закласти основу для хорошого врожаю наступного року.

Які ягідні кущі треба обрізати восени, читайте у матеріалі читайте на ТСН.ua.

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Малина

Малину обрізають восени після завершення плодоношення, коли листя вже починає опадати. у літньої малини видаляють усі пагони, які цього року дали врожай — вони більше не будуть плодоносити. Також вирізають слабкі, пошкоджені та хворі стебла.

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Залишати слід молоді, здорові пагони, які дадуть ягоди наступного сезону. Важливо не залишати надто багато стебел, бо загущений малинник гірше провітрюється. Саме це підвищує ризик грибкових захворювань.

Осінню малину, яка плодоносить на пагонах цьогоо року, можна обрізати інакше. Якщо хочете отримати один рясний урожай наступного року. Всі пагони зрізають майже біля землі після завершення плодоношення.

Смородина

Чорну смородину восени обрізають досить активно. Насамперед видаляють старі пагони, які вже погано плодоносять, а також сухі, хворі та ті, що ростуть усередину куща. Молоді пагони залишають, адже саме на них формуватиметься майбутній урожай. Варто зробити кущ не густим, а добре освітленим і провітрюваним.

Червону та білу смородину не варто обрізати так само радикально, як чорну. У них основна частина плодових бруньок формується на старших гілках, тому видаляють переважно сухі, пошкоджені та загущувальні пагони.

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Аґрус

Після опадання листя з куща аґрус видаляють старі, слабкі, сухі та хворі гілки. Обов’язково варто прибрати пагони, які лежать на землі або ростуть усередину куща. Завдяки такому проріджуванню сонячне світло краще потрапляє до ягід, а повітря вільніше циркулює між гілками. Це допомагає зменшити ризик захворювань і сприяє формуванню якісного врожаю.

Не варто залишати аґрус надто загущеним: наступного літа збирати ягоди з такого куща буде складніше, а всередині нього створюються сприятливі умови для хвороб.

Йошта

Йошта — гібрид чорної смородини та аґрусу — також добре реагує на регулярне проріджування. Восени після завершення вегетації можна видалити старі, пошкоджені та слабкі пагони, а також гілки, які ростуть усередину куща.

Сильні молоді пагони залишають. Основне завдання — не допустити надмірного загущення та зберегти правильну форму куща.

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Порічки

Після завершення плодоношення та опадання листя кущі порічок варто прорідити. Насамперед видаляють сухі, хворі, пошкоджені та пагони, які ростуть усередину куща. Старі гілки також поступово вирізають, але не так активно, як у чорної смородини.

Порічки найкраще плодоносять на багаторічних гілках і коротких плодових утвореннях. Надмірне обрізування може позбавити кущ значної частини майбутнього врожаю. Головне завдання восени — освітлити та омолодити кущ, не вирізаючи всі старі гілки поспіль.

Ожина

Ожину варто обрізати восени після завершення плодоношення та опадання листя.Насамперед вирізають старі дворічні пагони, на яких були ягоди, а також сухі, слабкі, пошкоджені чи хворі гілки. Їх краще зрізати якомога ближче до землі, не залишаючи великих пеньків.

Молоді однорічні пагони, які дадуть урожай наступного сезону, залишають. Якщо їх занадто багато, кущ проріджують, залишаючи кілька найсильніших і добре розвинених стебел. Надто довгі пагони можна вкоротити, щоб ними було легше керувати та вкривати ожину на зиму.

Чому не варто пропускати осіннє обрізування

Правильно проведена обрізка допомагає ягідним кущам краще підготуватися до зими та сприяє активному росту навесні. Крім того, видалення старих і хворих гілок дозволяє омолодити рослину, покращити освітлення та провітрювання крони.

Але є важливе правило: не потрібно обрізати всі ягідні кущі однаково. Передусім слід враховувати вид рослини та те, на яких пагонах вона формує врожай. Надмірне обрізування може не допомогти, а навпаки — позбавити вас частини ягід наступного року.

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