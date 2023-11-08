Обробіть дерева в листопаді цим препаратом – і лишайники зникнуть: як захистити сад від грибка

Восени плодові дерева потребують ретельного догляду та підготовки до наступного сезону. Інакше вони погано перенесуть зиму і дадуть невисокий урожай. Після того, як дерева скинуть листя, потрібно провести роботи по боротьбі з лишайником. Як це правильно зробити, розповідають експерти на сторінці «Аптека садівника» в Instagram.

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Чим небезпечний лишайник для плодового дерева

На сайті головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області повідомили, що коли плодове дерево уражене лишайником, його ріст та розвиток значно сповільнюється. Це може призвести до загибелі рослини. Окрім того, під лишайником живуть цілими колоніями паразити і шкідники, що гублять дерево. А сам лишайник є причиною появи у дерева різних дефектів. Та якщо вчасно й ефективно провести заходи боротьби з лишайником і мохом, то це забезпечить розвиток і ріст дерева та високу урожайність кожного сезону.

Як боротися з лишайником на плодових деревах

Експерти мікроблогу «Аптека садівника» рекомендують знищувати лишайники в листопаді чи у березні, коли ще немає бруньок.

«Лишайники на фруктово-ягідних деревах можна видаляти механічно дерев’яним шкребком чи щіткою з капрону. Після очищення уражених місць, дерево потрібно обробити залізним купоросом», - йдеться у публікації Instagram.

Фахівці рекомендують для оброби яблунь та груш готувати розчин з розрахунку на 10 літрів води 500 грамів залізного купоросу. А для вишень, слив та абрикосів – 300 грамів на 10 літрів води.

Розчин залізного купоросу майже не токсичний, тому не шкідливий для людей і тварин. Однак експерти не рекомендують проводити таку обробку більше двох разів.

Фахівці зазначають: якщо правильно обробити плодові дерева, то це не лише захистить їх від лишайників, а заразом й омолодить. Після обробки дерева, мох потрібно знищувати, аби грибкова інфекція не розповсюджувалася.

«У результаті такої обробки дерев значно підвищується врожайність, якість плодів і продовжується термін життя дерева на декілька років», - пишуть на сайті Держпродспоживслужби.

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