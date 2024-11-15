Обробіть диван соком популярного фрукта — кішка більше не буде точити пазурі: 100% дієвий спосіб

Кішки часто точать кігті об м'які меблі. Особливо страждають дивани і великі крісла. Слід пам'ятати, що для тварин така поведінка цілком природна. Але відучити кота від неї можна і навіть потрібно.

Насамперед, важливо зрозуміти, чому кішка так чинить. Найпоширенішими причинами є:

заточування кігтів;

демонстрація своїх емоцій;

бажання мітити територію;

висловлювання своєї любові до людини.

Як би ви не відлякували тварину від дряпання меблів, вона буде продовжувати так робити. А все тому, що це її природна властивість.

Найоптимальнішим рішенням проблеми, кажуть фахівці, є використання запахів, яких не люблять коти. Так, кішки не переносять аромат цитрусових, цибулі, оцту. Ви можете використати суміш ефірних олій цитрусових. Або просто взяти шкірку з апельсинів і натерти нею всі поверхні меблів. Такий спосіб діє на всі 100%. До того ж ви отримаєте приємний запах вдома.

Існують й інші способи відучити кота дряпати меблі. Наприклад, різкі звуки. Якщо ви будете щоразу, коли тварина має намір поточити пазурі, голосно казати "Ні!" або плескати в долоні, то вона зрозуміє, що так робити не варто.

Ви можете використовувати пульверизатор з водою і бризкати на кішку щоразу, коли вона дряпає меблі. Улюбленцю це аж ніяк не зашкодить, але неприємні відчуття подарує.

Кішки також не виносять відчуття липкості, тому ви можете наклеїти двосторонній скотч в тих місцях, де вони дряпають найчастіше.

Ну і, звичайно, придбайте улюбленцю кігтеточку — тоді він забуде про меблі.

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