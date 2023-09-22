Обробіть город цим копійчаним засобом – і наступного сезону ви отримаєте неймовірний результат

Після збирання врожаю обов’язково треба подбати про виснажений ґрунт, щоб він наступного року радував неймовірно щедрими дарами овочів і фруктів. Не варто витрачати кошти на спеціальні добрива, якщо можна за допомогою копійчаного засобу обробити землю і підготувати її до зими.

Чим обробити ґрунт після збирання врожаю

Щоб обробити виснажений ґрунт, треба внести простий і бюджетний засіб. Це оброблення допоможе очистити ґрунт від шкідників, грибкових захворювань і бактерій. Обробити ґрунт треба у вересні, щоб зробити його поживним, що дуже позитивно вплине на якість і кількість урожаю наступного сезону.

Для приготування добрива знадобиться один літр закваски, можна взяти сироватку чи кефір. У кисломолочний продукт потрібно засипати столову ложку кориці, розчиненої у склянці теплої води. Кориця корисна тим, що містить необхідні для зростання й розвитку рослин поживні речовини. Це вітамін А, бета-каротин, вітамін С, вітаміни групи В, кальцій, магній, залізо, фосфор, цинк, мідь, а також 18 амінокислот. Також кориця є природним інсектицидом, який відлякує усіх шкідників, що можуть завдати рослинам шкоди. Аби зробити підживлення для ґрунту ще ефективнішим, можна додати столову ложку куркуми, яка також багата на поживні речовини.

Щоб обробити ґрунт, потрібно 1 ст. л засобу розчинити у 10 л води. Цієї кількості розчину вистачить на підживлення 1 квадратного метра. Така просте, але дуже ефективне оброблення ґрунту восени дасть неймовірний результат наступного сезону. Ви отримаєте врожай, який перевищить усі ваші сподівання.

Як підготувати ґрунт на городі до зими, щоб отримати щедрий урожай наступного сезону

Якщо дотримуватися простих правил догляду за городом після збирання всіх плодів, земля радуватиме кожного року своїм багатим урожаєм.

Треба прибрати з городу залишки листя і бур’янів – бадилля, оскільки воно може бути уражене грибком чи шкідниками.

Якщо є потреба, необхідно зняти верхній шар ґрунту і просіяти. Це якщо в землі багато шкідників та їхніх личинок.

На зиму треба перекопати грядки, якщо на просіюванням немає часу чи можливості. Після перекопування спори грибків, бактерії та личинки шкідників залишаться на поверхні, і їх можна буде знищити спеціальними препаратами.

Необхідно почистити всі поверхні теплиць розчином господарського мила чи оцту, потім змити все проточною водою, бажано зі шланга. Також варто промити всі доріжки, які є на присадибній ділянці.

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