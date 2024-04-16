Щоб шкідники трималися подалі від грядки з картоплею, її слід обробити перед висаджуванням цими засобами. Тоді влітку можна буде не турбуватися за збереження урожаю від колорадських жуків. Розповідаємо, якими засобами найкраще обробити картоплю від хвороб та шкідників.

Чим обробити картоплю перед висаджуванням

Для профілактичної обробки картоплі від шкідника більшість городників надають перевагу інсектицидам. А все тому, що ці препарати мають довготривалу дію. Серед найбільш поширених засобів цієї групи проти колорадських жуків та дротяників є "Табу" й "Терадокс". Такі засоби мають високу ефективність у боротьбі проти шкідників, що живуть у ґрунті.

Варто знати, що деякі препарати підходять лише для середньостиглих та пізніх сортів картоплі. Ця інформація зазвичай вказується виробником на упаковці. А для ранніх сортів експерти рекомендують препарат "Метаризин".

Є ще багато народних засобів, за допомогою яких можна знищити колорадського жука. Вони вкрай ефективні та безпечні для ґрунту. Хоча тривалість їхньої дії може бути удвічі коротшою.

Які народні засоби найкращі від колорадського жука й дротяника

Розчин березового дьогтю. Треба розчинити 30 грамів засобу у 5 літрах води й занурити картоплю перед посадкою на кілька хвилин.

Треба розчинити 30 грамів засобу у 5 літрах води й занурити картоплю перед посадкою на кілька хвилин. Розчин аміаку. Для приготування розчину візьміть 10 мл аміачного спирту й розведіть у семи літрах води. Занурте картоплю в розчин на кілька хвилин, а потім можна висаджувати.

Для приготування розчину візьміть 10 мл аміачного спирту й розведіть у семи літрах води. Занурте картоплю в розчин на кілька хвилин, а потім можна висаджувати. Лушпиння цибулі. У кожну посадкову яму додайте по жмені лушпиння перед висаджуванням картоплі. Такий прийом допоможе вберегти картоплю від колорадського жука й дротяника.

У кожну посадкову яму додайте по жмені лушпиння перед висаджуванням картоплі. Такий прийом допоможе вберегти картоплю від колорадського жука й дротяника. Зола. Треба розвести 1 кілограм попелу в 10 літрах води, добре розмішати і занурити туди картоплю. Після висихання можна буде висаджувати.

Чим обробити картоплю від хвороб

Марганцівка. Для приготування розчину візьміть 5 грамів марганцівки, розведіть у 10 літрах води й обприскайте картоплю.

Для приготування розчину візьміть 5 грамів марганцівки, розведіть у 10 літрах води й обприскайте картоплю. Часник. Щоб приготувати часникову воду, візьміть 1 кг часнику, подрібніть, обприскайте картоплю за кілька годин до висаджування.

Щоб приготувати часникову воду, візьміть 1 кг часнику, подрібніть, обприскайте картоплю за кілька годин до висаджування. Дігтярне мило. Треба розчинити сорок грамів дігтярного мила в літрі води, добре розмішати й обробити картоплю.

Треба розчинити сорок грамів дігтярного мила в літрі води, добре розмішати й обробити картоплю. Мідний купорос, марганцівка, борна кислота. Щоб приготувати суміш, треба змішати чайну ложку мідного купоросу, пів чайної ложки марганцівки і три чайних ложки борної кислоти. Засипте суміш у відро води і обприскайте картоплю перед висаджуванням.

Щоб приготувати суміш, треба змішати чайну ложку мідного купоросу, пів чайної ложки марганцівки і три чайних ложки борної кислоти. Засипте суміш у відро води і обприскайте картоплю перед висаджуванням. Ще є органічні засоби, які допоможуть у боротьбі із хворобами картоплі – "Фітоспорін-М", "Альбіт", "Алірін-Б".

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