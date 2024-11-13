Обробіть лопату цим перед зберіганням — вона ніколи не заіржавіє: простий спосіб, який працює

Навіть найбільш якісний інструмент може перетворитися на непотріб, якщо на ньому з'явиться іржа. А тому перед зберіганням лопату важливо правильно від неї захистити.

В листопаді дуже важливо подбати про садовий інструмент, щоб навесні не витрачати свій час на те, щоб очистити лопату від іржі та заточити її. Через перепад температур восени і взимку на будь-якій поверхні утворюється конденсат, а на металевих конструкціях він викликає корозію, яка погіршує стан та зменшує терміни використання інвентарю.

Дехто обробляє поверхню лопати солідолом або іншими мастилами. Звичайно, від іржі вони захистять, але навесні вам все-рівно доведеться очищати інструмент перед тим, як розпочати оброблення ґрунту. Досвідчені городники радять використовувати для догляду звичайне сало або рослинну олію. Ці продукти не завдадуть жодної шкоди городу в майбутньому.

Як правильно зберігати лопату, щоб на ній не з'являлася іржа взимку? Насамперед, запасіться чистим піском. За необхідності висушіть його. Візьміть олію (можете брати навіть залишки чи зіпсовану). Насипте пісок у відповідні ємності, залийте олією. Як тільки продукт вбереться, розмістіть весь інвентар. Тоді вам навіть не доведеться знімати металеві елементи з держаків.

До весни всі лопати збережуться в ідеальному стані і вам не потрібно буде зчищати мастило або іржу.

Якщо іржа вже з'явилася, то досвідчені городники радять брати оцет. Ця кислота досить слабка, а тому залізу вона шкоди не зробить, зате від іржі позбавить на всі 100%. Помістіть інструменти у відповідну ємність, полийте оцтом, накрийте кришкою і залишіть на один день. Потім дістаньте інструмети і очистіть.

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