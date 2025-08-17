- Дата публікації
Обробіть цим дерева наприкінці літа — і яблука не будуть червивими: плодожерка оминатиме ваш сад
Правильний догляд і захист яблунь у серпні гарантує, що восени ви отримаєте багатий урожай якісних плодів без дірок та черв’яків.
Червиві яблука — проблема, яка знайома всім садівникам. Плодожерка може зіпсувати значну частину врожаю, а дірки, залишені шкідником, стають справжніми воротами для небезпечних хвороб, зокрема моніліозу. Щоб зберегти яблука цілими та смачними, важливо знати, чим обробити дерева у серпні, коли плоди вже достигають. Розповідаємо, як зберегти урожай яблук від черв’яків, посилаючись на ресурс «Сенсація».
Чим обробити яблуні від плодожерки наприкінці літа
Досвідчені садівники знають, що навіть у серпні сад потребує ретельного догляду, і рекомендують застосовувати такі засоби від плодожерки.
Фунгіциди. На п’ять літрів води треба брати 100 грамів препарату. Цієї кількості розчину вистачає на полив одного дорослого дерева. Якщо у вашому саду декілька яблунь, пропорції необхідно збільшити відповідно.
Інсектициди. 4 мл препарату вистачить на п’ять літрів води. Такий розчин ефективно знищує наступні покоління плодожерки й запобігає появі нових пошкоджень.
Які корисні поради для додаткового захисту від плодожерки
Щоб мінімізувати ризик появи плодожерки та інших шкідників, важливо поєднувати обприскування з профілактичними методами. А саме:
своєчасно прибирайте опале листя та пошкоджені плоди;
регулярно обрізайте хворі й сухі гілки, а також «вовчки»;
наприкінці осені побіліть стовбури для захисту від сонячних опіків та морозобоїн;
обв’яжіть стовбури пергаментом чи спеціальною сіткою, щоб створити захисний бар’єр від шкідників, які намагаються сховатися під корою.