ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
297
Час на прочитання
1 хв

Обробіть цим дерева наприкінці літа — і яблука не будуть червивими: плодожерка оминатиме ваш сад

Правильний догляд і захист яблунь у серпні гарантує, що восени ви отримаєте багатий урожай якісних плодів без дірок та черв’яків.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чим обробити яблуні від плодожерки

Чим обробити яблуні від плодожерки / © www.freepik.com/free-photo

Червиві яблука — проблема, яка знайома всім садівникам. Плодожерка може зіпсувати значну частину врожаю, а дірки, залишені шкідником, стають справжніми воротами для небезпечних хвороб, зокрема моніліозу. Щоб зберегти яблука цілими та смачними, важливо знати, чим обробити дерева у серпні, коли плоди вже достигають. Розповідаємо, як зберегти урожай яблук від черв’яків, посилаючись на ресурс «Сенсація».

Чим обробити яблуні від плодожерки наприкінці літа

Досвідчені садівники знають, що навіть у серпні сад потребує ретельного догляду, і рекомендують застосовувати такі засоби від плодожерки.

  • Фунгіциди. На п’ять літрів води треба брати 100 грамів препарату. Цієї кількості розчину вистачає на полив одного дорослого дерева. Якщо у вашому саду декілька яблунь, пропорції необхідно збільшити відповідно.

  • Інсектициди. 4 мл препарату вистачить на п’ять літрів води. Такий розчин ефективно знищує наступні покоління плодожерки й запобігає появі нових пошкоджень.

Які корисні поради для додаткового захисту від плодожерки

Щоб мінімізувати ризик появи плодожерки та інших шкідників, важливо поєднувати обприскування з профілактичними методами. А саме:

  • своєчасно прибирайте опале листя та пошкоджені плоди;

  • регулярно обрізайте хворі й сухі гілки, а також «вовчки»;

  • наприкінці осені побіліть стовбури для захисту від сонячних опіків та морозобоїн;

  • обв’яжіть стовбури пергаментом чи спеціальною сіткою, щоб створити захисний бар’єр від шкідників, які намагаються сховатися під корою.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie