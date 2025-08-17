Чим обробити яблуні від плодожерки / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Червиві яблука — проблема, яка знайома всім садівникам. Плодожерка може зіпсувати значну частину врожаю, а дірки, залишені шкідником, стають справжніми воротами для небезпечних хвороб, зокрема моніліозу. Щоб зберегти яблука цілими та смачними, важливо знати, чим обробити дерева у серпні, коли плоди вже достигають. Розповідаємо, як зберегти урожай яблук від черв’яків, посилаючись на ресурс «Сенсація».

Чим обробити яблуні від плодожерки наприкінці літа

Досвідчені садівники знають, що навіть у серпні сад потребує ретельного догляду, і рекомендують застосовувати такі засоби від плодожерки.

Фунгіциди. На п’ять літрів води треба брати 100 грамів препарату. Цієї кількості розчину вистачає на полив одного дорослого дерева. Якщо у вашому саду декілька яблунь, пропорції необхідно збільшити відповідно.

Інсектициди. 4 мл препарату вистачить на п’ять літрів води. Такий розчин ефективно знищує наступні покоління плодожерки й запобігає появі нових пошкоджень.

Які корисні поради для додаткового захисту від плодожерки

Щоб мінімізувати ризик появи плодожерки та інших шкідників, важливо поєднувати обприскування з профілактичними методами. А саме:

Реклама