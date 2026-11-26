Гранат / © Associated Press

Реклама

Гранат чудово зберігається, так що купувати плоди можна цілий рік, і термін дозрівання залежить від сорту та місця зростання. Але традиційно час збирання граната починається від середини жовтня, і вважається, що найбільш стиглі гранати продаються в листопаді.

Про це пише health.

Реклама

На що звертати увагу під час вибору граната

Вага: плід має здаватися важчим, ніж має вигляд. З двох гранатів однакового розміру беріть важчий — у ньому більше соку.

Реклама

Дивіться на верхівку граната — корону, де колись була квітка. У стиглого плоду корона має бути розкритою та сухою. Вона не повинна бути зеленою.

Шкірка: вона має бути пружною, тонкою та ніби злегка натягнутою, без тріщин, вм’ятин, темних плям чи гнилі. Занадто тверда і суха шкірка може вказувати на перезрілість або втрату вологи.

Звук: легке постукування пальцем по стиглому плоду дає дзвінкий звук, а глухий або «ватний» часто свідчить про незрілість чи псування всередині.

Як зберігати гранати

За кімнатної температури плоди можна зберігати від одного до двох тижнів, а в холодильнику — до двох місяців. Краще тримати їх у поліетиленовому пакеті, щоб вони не сохли.

Реклама

Якщо ви не плануєте їсти гранат найближчим часом, не чистіть його. Зерна без шкірки зберігаються в холодильнику 5-7 діб.

Зерна граната також можна заморозити та спокійно зберігати до наступного врожаю. Після розморожування вони втрачають пружність, але все ще підходять для приготування соусів, випічки та смузі.

У чому користь

Ці соковиті плоди багаті на клітковину, вітамін К, пантотенову кислоту (вітамін В5), вітамін С і калій.

Середній гранат може містити до 600 зернят. Їх можна їсти просто так чи додавати до салатів, йогуртів або вівсянки. З гранатового соку також готують різноманітні соуси до риби та м’яса.

Реклама

Раніше ми писали про те, чи можна їсти гранат із кісточками і що буде потім з вашим кишківником. Більше про це читайте у новині.

Новини партнерів