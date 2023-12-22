Оцет, сода і господарське мило: як швидко й надовго позбутися неприємного запаху в котячому лотку

Як сода і мило вбивають сморід у котячому туалеті: ви будете здивовані неймовірним результатом.

Не всі котики добре сприймають засоби для чищення, що мають хімічні складники. Тому можуть обходити свій туалет десятими дорогами. Щоб уникнути таких ситуацій із примхливим улюбленцем, є кілька народних методів, які допоможуть ідеально відмити котячий лоток і вбити надовго всі неприємні запахи. Розповідаємо, як за допомогою підручних засобів вимити котячий туалет і позбутися запаху сечі надовго.

Як позбутися неприємного запаху в котячому лотку народними способами

Оцет. За допомогою звичайного білого оцту можна відчистити котячий лоток до ідеального блиску і позбутися усіх неприємних запахів. Що для цього необхідно? Варто налити оцет у котячий туалет і залишити на півгодини. Потім губкою чи щіткою треба зчистити увесь наліт і промити лоток теплою водою.

За допомогою звичайного білого оцту можна відчистити котячий лоток до ідеального блиску і позбутися усіх неприємних запахів. Що для цього необхідно? Варто налити оцет у котячий туалет і залишити на півгодини. Потім губкою чи щіткою треба зчистити увесь наліт і промити лоток теплою водою. Харчова сода. Якщо від котячого туалету йде сильний неприємний запах, сода з легкістю впорається із цією проблемою. Для цього вам знадобиться півлітра води і дві столові ложки соди. Добре перемішайте цю суміш і налийте в котячий туалет. Потім треба взяти щітку чи губку і ретельно почистити лоток. Для більшого ефекту можна налити цей розчин і залишити лоток на ніч, він легко знищить всі забруднення та запахи.

Якщо від котячого туалету йде сильний неприємний запах, сода з легкістю впорається із цією проблемою. Для цього вам знадобиться півлітра води і дві столові ложки соди. Добре перемішайте цю суміш і налийте в котячий туалет. Потім треба взяти щітку чи губку і ретельно почистити лоток. Для більшого ефекту можна налити цей розчин і залишити лоток на ніч, він легко знищить всі забруднення та запахи. Господарське мило. Цей засіб для чищення ідеально відпрацює ще до того, як на лотку з’явиться наліт від котячої сечі. Мило знищить всі неприємні запахи, не пошкодивши поверхню лотка. Також воно попередить утворення самого сечового нальоту. Для такого засобу треба приготувати мильний розчин із додаванням кальцинованої соди. Натріть у півлітра гарячої води пів бруска мила, ретельно все перемішайте, за бажанням можна додати трохи соди. Залийте розчин у лоток на ніч, потім почистіть всі брудні місця і прополощіть теплою водою з оцтом.

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