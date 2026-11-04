Одяг більше не вкриватиметься ковтунцями: що потрібно зробити перед пранням

Як прати одяг, щоб не було ковтунців — проста порада експерта / © www.freepik.com/free-photo

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З часом навіть якісний одяг може втрачати привабливий вигляд. На светрах, штанах та інших речах з’являються дрібні ковтунці, через які тканина здається старою та зношеною. Однак зменшити ризик їх утворення можна завдяки простій дії перед пранням.

Про це пише британське видання Express із посиланням на експерта з одягу Пола Грея з компанії Chums.

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Чому на одязі з’являються ковтунці

Основною причиною утворення ковтунців є тертя. Під час прання речі постійно контактують одна з одною, через що волокна тканини поступово розпушуються та збиваються в маленькі грудочки.

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Подібний процес відбувається і під час щоденного носіння одягу, зокрема під час ходьби або сидіння.

За словами експерта, один із найпростіших способів захистити тканину — вивертати речі навиворіт перед тим, як класти їх до пральної машини.

Такий метод допомагає зменшити тертя зовнішньої поверхні одягу, зберегти його колір і водночас покращити очищення.

Грей пояснив, що після вивертання речей пральний засіб і вода безпосередньо контактують із ділянками, де найбільше накопичуються піт, жир та інші забруднення.

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Особливо корисною ця звичка може бути для темних джинсів. Через постійне тертя їхні поверхневі волокна пошкоджуються, внаслідок чого тканина поступово втрачає насиченість кольору.

Експерт зазначив, що зміна зовнішнього вигляду джинсів пов’язана не лише з вимиванням барвника. Пошкоджені волокна інакше відбивають світло, тому тканина здається тьмянішою.

Який одяг варто прати навиворіт

Фахівець радить застосовувати цей спосіб для кількох категорій речей:

Светри та інший одяг, схильний до утворення ковтунців. Це допоможе зменшити тертя зовнішньої поверхні тканини.

Чорні та темні речі. Вивертання навиворіт допомагає довше зберігати насиченість кольору.

Джинси та інший одяг із деніму. Такий спосіб зменшує пошкодження тканини під час багаторазового прання.

Спортивний одяг. Пральний засіб краще контактуватиме з ділянками, на яких накопичуються піт і шкірний жир.

Делікатні речі та одяг із декоративними елементами. Вивертання може захистити оздоблення від пошкоджень. Водночас особливо делікатні вироби краще прати у спеціальному сітчастому мішку або використовувати щадний режим.

Нагадаємо, взимку одяг після прання може сохнути кілька днів, особливо якщо вдома немає сушильної машини. Проте японський метод розвішування білизни допомагає пришвидшити цей процес без додаткових витрат.

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