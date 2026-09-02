Одяг після прання брудний або мокрий: що перевірити у пральній машинці

Пральна машинка почала гірше прати / © pexels.com

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Техніка працює без збоїв, цикл доходить до кінця, прального засобу достатньо, але одяг після прання залишається брудним чи надто вологим? Подекуди пральна машинка може повільно зливати воду або видавати неприємний запах. Фахівці радять не поспішати з викликом майстра й самостійно знайти корінь проблеми. Розповімо, чому пральна машинка стала гірше прати речі.

Про це пише Blikk.

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Чому пральна машинка почала гірше працювати: де шукати проблему

Насамперед, якщо ваша пральна машинка почала погано працювати, потрібно перевірити фільтр зливного насоса. У більшості пральних машин із фронтальним завантаженням він розташований у нижній частині корпусу справа за невеликою кришечкою.

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Саме його засмічення нерідко стає причиною того, що вода залишається в барабані або погано відводиться. Зазвичай у цьому відсіку накопичуються бруд, застояна вода та сміття з кишень одягу. Також там нерідко накопичуються монети, волосся та ґудзики.

Спробуйте почистити цей зливний фільтр. Для цього вимкніть пральну машинку з розетки, покладіть перед отвором рушники та підставте невисоку місткість. За наявності окремого аварійного шланга злийте залишки рідини через нього. Якщо його немає — повільно відкручуйте сам фільтр або його кришку, щоб вода витікала поступово.

Витягніть елемент лише після повного зливу води. Видаліть виявлені предмети і ретельно промийте сам фільтр та його гніздо. Також перевірте, чи вільно обертається крильчатка насоса. Після цього щільно закрутіть деталь на місце, щоб уникнути протікання під час наступного запуску.

Також якість прання може погіршитися з інших причин. Якщо машинка без проблем набирає, зливає та віджимає воду, причинами поганого результату прання можуть бути перевантажений барабан, неправильно обраний режим, помилки з дозуванням порошку, проблеми з водопостачанням або вихід з ладу інших вузлів.

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Проте якщо білизна залишається надмірно мокрою, вода виходить повільно, з боку помпи чути незвичні звуки чи панель видає помилку зливу — перевірити фільтр потрібно насамперед.

Конструкція приладів різниться залежно від моделі, тому перед початком робіт варто звіритися з інструкцією з експлуатації. Якщо деталь не піддається, не застосовуйте силу. У випадках, коли крильчатку насоса заклинило або чищення не розв’язало проблему зі зливом, безпечніше звернутися до кваліфікованого майстра.

З пральної машини погано пахне: що треба зробити

Нагадаємо, неприємний запах у пральній машині виникає через накопичення вологи та залишків мийних засобів у барабані, дозаторі й манжеті. Для очищення барабана використовуйте спеціальну програму та відповідні засоби без змішування хлору з оцтом, або керуйтеся інструкцією виробника. Знімний лоток і нішу під нього слід промити й обов’язково висушити перед встановленням.

Гумовий ущільнювач потрібно обережно очищати м’якою тканиною від сміття й вологи, уникаючи гострих предметів та абразивів. Перед промиванням фільтра насоса обов’язково вимкніть прилад із розетки, підготуйте місткість для води та дійте за інструкцією. У разі виявлення тріщин, плісняви, протікань або якщо запах не зникає, слід звернутися до сервісу.

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Після кожного прання завжди діставайте білизну, протирайте насухо манжету, регулярно промивайте дозатор і не перевантажуйте барабан. Залишайте дверцята та лоток прочиненими для циркуляції повітря й повного висихання деталей.

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