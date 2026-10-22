Одяг після прання смердить затхлістю: просте правило допоможе уникнути проблеми

Запах вогкості на одязі після прання — як уникнути проблеми / © www.freepik.com/free-photo

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Неприємний запах від щойно випраного одягу не завжди пов’язаний із недостатньою кількістю прального засобу. Іноді проблема виникає вже після завершення прання, коли вологі речі надто довго залишаються в барабані. Фахівчиня пояснила, як звичайна звичка може зіпсувати свіжість білизни та що допоможе цього уникнути.

Про це повідомляє Express із посиланням на експертку компанії Ready Steady Store Карішму Дарджі.

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З настанням холодів висушити одяг стає складніше, особливо якщо вдома немає сушильної машини. Через тривале перебування у вологому стані тканина може набувати характерного затхлого запаху. Втім, за словами експертки, важливо не лише правильно сушити речі, а й вчасно діставати їх із пральної машини.

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Дарджі пояснила, що закритий барабан із мокрою білизною створює сприятливі умови для появи цвілі. Водночас помітити її неозброєним оком вдається не завжди. Натомість одяг починає неприємно пахнути, навіть якщо його щойно випрали.

Щоб запобігти цьому, фахівчиня рекомендує дотримуватися правила 30 хвилин. Саме протягом цього часу після закінчення прання бажано звільнити барабан від мокрих речей.

Ще одна порада стосується самої пральної машини. Після використання її дверцята не варто одразу щільно зачиняти. Якщо залишити їх трохи прочиненими, повітря краще циркулюватиме всередині, а волога не затримуватиметься в барабані.

Що робити, якщо зимовий одяг має затхлий запах

Проблема несвіжого запаху може виникати не лише після прання. Светри та кардигани, які кілька місяців пролежали в шафі, також іноді потребують додаткового догляду перед носінням.

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У такому разі Дарджі пропонує спочатку спробувати звичайне провітрювання. Теплі речі достатньо розмістити поблизу відчиненого вікна на кілька годин. Якщо запах не зникне, їх доведеться випрати.

Водночас експертка застерігає від неправильного сушіння трикотажу. Мокрі светри не слід розвішувати, оскільки під власною вагою тканина може деформуватися. Натомість одяг краще розкласти на рушнику та залишити висихати в горизонтальному положенні.

Зберігати такі речі також рекомендують складеними, а не на вішаках. Однак повертати трикотаж до шафи можна лише після того, як він остаточно висохне.

Нагадаємо, раніше ми писали, що звичайна рідина для миття посуду може допомогти зменшити утворення конденсату на вікнах. Водночас експертка попередила про важливе обмеження цього способу.

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