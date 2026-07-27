Одяг висохне вдвічі швидше: п’ять простих хитрощів, які ще й зменшать рахунки за світло

Як швидко висушити одяг / © pexels.com

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На щастя, існує кілька простих способів, які допоможуть значно прискорити сушіння речей без шкоди для тканини.

Експерти зазначають: головний секрет швидкого сушіння — хороша циркуляція повітря та видалення максимальної кількості вологи ще до початку сушіння.

Очищуйте фільтр і вентиляцію сушильної машини

Якщо ви користуєтеся сушильною машиною, не забувайте очищати фільтр для ворсу після кожного циклу. Забруднений фільтр погіршує циркуляцію гарячого повітря, через що одяг сохне довше, а сама техніка споживає більше електроенергії.

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Також варто регулярно перевіряти вентиляційний канал сушарки. Якщо він засмічений, ефективність приладу значно знижується, а ризик перегріву зростає.

Скористайтеся «методом сухого рушника»

Один із найпростіших лайфгаків — покласти до барабана разом із мокрим одягом великий сухий махровий рушник.

Перші 10–15 хвилин він активно вбиратиме зайву вологу, завдяки чому речі висохнуть швидше. Після цього рушник бажано дістати, щоб він не почав повертати накопичену вологу назад у барабан.

Не перевантажуйте сушарку

Бажання висушити весь одяг за один раз може зіграти злий жарт. Якщо барабан переповнений, речі не мають достатньо місця для вільного руху, а гаряче повітря циркулює гірше.

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У результаті цикл триває довше, а одяг все одно може залишитися сирим. Краще розділити велике прання на два завантаження.

Максимально видаляйте воду після прання

Якщо сушите речі природним способом, спочатку потрібно позбутися якомога більшої кількості води.

Для цього:

увімкніть додатковий режим віджимання;

або ретельно відіжміть речі вручну;

для делікатних тканин можна загорнути одяг у сухий рушник і злегка притиснути — він швидко вбере зайву вологу.

Чим менше води залишиться у волокнах, тим швидше висохне одяг.

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Використовуйте сонце та свіже повітря

У теплу суху погоду найкраще сушити білизну надворі. Сонячне тепло, вітер і низька вологість значно прискорюють випаровування води.

Якщо ж погода не дозволяє винести сушарку на вулицю, розмістіть її біля відкритого вікна або вентилятора. Саме рух повітря є одним із головних чинників швидкого висихання речей.

Чи варто вмикати максимальну температуру

Висока температура дійсно скорочує час сушіння, однак вона може нашкодити тканині. Натуральна бавовна, вовна та деякі синтетичні матеріали можуть дати усадку або швидше зношуватися.

Тому для більшості речей оптимальним вибором буде середній температурний режим.

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Що робити, якщо одяг усе одно залишається вологим

Якщо навіть після повного циклу сушіння речі залишаються сирими, проблема може бути не в одязі, а в самій техніці. Перевірте чистоту вентиляційного каналу та фільтра. Якщо це не допомагає, можливо, сушильна машина потребує технічного огляду.

FAQ

Як швидко висушити одяг без сушильної машини?

Найефективніше — увімкнути додатковий віджим у пральній машині, добре розправити речі, розвісити їх так, щоб між ними залишався простір, і забезпечити постійний рух повітря. Для цього підійде вентилятор або відкрите вікно. У сонячну погоду сушіння надворі значно швидше, ніж у приміщенні.

Скільки часу сохне одяг після прання?

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У сушильній машині більшість речей висихає приблизно за 30–45 хвилин, залежно від типу тканини та обраного режиму. За природного сушіння процес може тривати від 4 до 12 годин, а за високої вологості — навіть довше.

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