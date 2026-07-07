Одна дія в липні змусить гортензії зацвісти вдруге: що радять садівники

Гортензії / © Credits

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Плетисті гортензії можуть повторно зацвісти вже цього літа, якщо в липні провести легку обрізку після першої хвилі цвітіння. За словами садівників, така проста процедура допомагає рослині спрямувати сили на формування нових бутонів.

Про це повідомило видання Express.

Фахівець із садівництва Майкл Гріффітс зазначив, що обрізати варто лише добре вкорінені рослини, які вже відцвіли цього сезону. Для цього потрібно видалити зів’ялі або пониклі суцвіття, обрізаючи стебла приблизно на 2,5 сантиметра вище нових бруньок. Такий прийом допомагає рослині спрямувати поживні речовини не на старі квіти, а на формування нових пагонів.

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Експерт наголошує, що в липні йдеться саме про легку обрізку, а не про повноцінне формування куща. Сильне обрізання в цей період може завадити подальшому цвітінню та залишити рослину без декоративного вигляду до кінця сезону.

Крім стимулювання повторного цвітіння, видалення відцвілих суцвіть покращує циркуляцію повітря і світла всередині рослини, а також допомагає підтримувати її охайний вигляд.

Водночас садівничі фахівці нагадують, що плетисті гортензії закладають квіткові бруньки на пагонах минулого року. Саме тому обрізати їх рекомендують одразу після цвітіння та не видаляти надто багато пагонів. Якщо ж рослина сильно розрослася й потребує кардинального формування, таку обрізку краще відкласти до осені або весни, навіть якщо через це доведеться пожертвувати цвітінням на кілька наступних сезонів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чому квіти помирають від «занадто хорошого» догляду та як створити лінивий сад.

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