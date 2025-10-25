ТСН у соціальних мережах

25 жовтня 2025
Категорія
Одна хитрість наприкінці жовтня: як назавжди позбутися чорної плямистості на трояндах

Троянди — справжня окраса будь-якого саду. Їхня краса вражає, проте ці рослини досить вибагливі й часто страждають від хвороб.

Тетяна Мележик
Що зробити з трояндами наприкінці жовтня, щоб побороти чорну плямистість

Що зробити з трояндами наприкінці жовтня, щоб побороти чорну плямистість / © unsplash.com

Найпідступніша з них — чорна плямистість, здатна знищити кущ навіть за один сезон.

Розпізнати недугу просто: на листі та пагонах з’являються темні плями, схожі на сліди гнилі. Якщо вчасно не втрутитися, троянда втрачає листя й ослаблюється перед зимою.

Фахівці поділилися перевіреним способом, як повністю позбутися чорної плямистості на трояндах восени:

  • Приберіть опале листя з-під кущів — воно часто є джерелом інфекції.

  • Огляньте рослини й обріжте уражені гілки.

  • Приготуйте фунгіцидний розчин (підійдуть препарати Топаз або Скор) й обробіть кущі відповідно до інструкції.

  • Повторіть процедуру двічі з інтервалом у кілька днів.

  • Наприкінці сезону розпушіть ґрунт під кущами — це покращить повітрообмін і допоможе уникнути повторного зараження.

Дотримуючись цих простих кроків, ви забезпечите трояндам міцне здоров’я та розкішне цвітіння наступного року.

