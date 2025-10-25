- Дата публікації
Одна хитрість наприкінці жовтня: як назавжди позбутися чорної плямистості на трояндах
Троянди — справжня окраса будь-якого саду. Їхня краса вражає, проте ці рослини досить вибагливі й часто страждають від хвороб.
Найпідступніша з них — чорна плямистість, здатна знищити кущ навіть за один сезон.
Розпізнати недугу просто: на листі та пагонах з’являються темні плями, схожі на сліди гнилі. Якщо вчасно не втрутитися, троянда втрачає листя й ослаблюється перед зимою.
Фахівці поділилися перевіреним способом, як повністю позбутися чорної плямистості на трояндах восени:
Приберіть опале листя з-під кущів — воно часто є джерелом інфекції.
Огляньте рослини й обріжте уражені гілки.
Приготуйте фунгіцидний розчин (підійдуть препарати Топаз або Скор) й обробіть кущі відповідно до інструкції.
Повторіть процедуру двічі з інтервалом у кілька днів.
Наприкінці сезону розпушіть ґрунт під кущами — це покращить повітрообмін і допоможе уникнути повторного зараження.
Дотримуючись цих простих кроків, ви забезпечите трояндам міцне здоров’я та розкішне цвітіння наступного року.