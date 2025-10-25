Одна хитрість наприкінці жовтня: як назавжди позбутися чорної плямистості на трояндах

Що зробити з трояндами наприкінці жовтня, щоб побороти чорну плямистість / © unsplash.com

Найпідступніша з них — чорна плямистість, здатна знищити кущ навіть за один сезон.

Розпізнати недугу просто: на листі та пагонах з’являються темні плями, схожі на сліди гнилі. Якщо вчасно не втрутитися, троянда втрачає листя й ослаблюється перед зимою.

Фахівці поділилися перевіреним способом, як повністю позбутися чорної плямистості на трояндах восени:

Приберіть опале листя з-під кущів — воно часто є джерелом інфекції.

Огляньте рослини й обріжте уражені гілки .

Приготуйте фунгіцидний розчин (підійдуть препарати Топаз або Скор) й обробіть кущі відповідно до інструкції.

Повторіть процедуру двічі з інтервалом у кілька днів .

Наприкінці сезону розпушіть ґрунт під кущами — це покращить повітрообмін і допоможе уникнути повторного зараження.

Дотримуючись цих простих кроків, ви забезпечите трояндам міцне здоров’я та розкішне цвітіння наступного року.