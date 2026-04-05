Розсада огірків дуже чутлива до умов вирощування. Найменші помилки — і рослини витягуються, слабшають і починають жовтіти. Саме тому досвідчені городники використовують прості, але ефективні засоби, які допомагають зміцнити розсаду ще на ранньому етапі. Один із таких методів — додавання однієї краплі аптечного засобу у воду, що дає помітний результат уже через кілька днів.

Головний секрет: йод для зміцнення розсади

Йдеться про звичайний аптечний йод. Достатньо додати краплю на літру води і використовувати цей розчин для поливу або обприскування.

Йод діє як природний антисептик і стимулятор росту. Він:

пригнічує розвиток грибкових захворювань;

зміцнює кореневу систему;

активізує обмінні процеси у рослині;

запобігає пожовтінню листя.

Особливо добре цей метод працює на початкових етапах росту розсади. Йод — це мікроелемент, який у малих дозах активізує біологічні процеси в рослинах. Він допомагає розсаді краще засвоювати поживні речовини і підвищує її стійкість до несприятливих умов.

Поливати розсаду таким розчином достатньо раз на 7–10 днів. Важливо не перевищувати дозування — надлишок йоду може зашкодити. Обробку краще проводити вранці або ввечері, щоб уникнути стресу для рослин.

Додаткові підживлення для потужного зростання огірків

Щоб підсилити ефект, городники часто поєднують йод із іншими натуральними засобами.