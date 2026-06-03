Одна літера змінила все: жінка зробила тату з іменем доньки, але щось пішло не так (фото)

Мама набила татуювання з ім’ям доньки й помітила помилку лише після салону / © pexels.com

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Мешканка австралійського Перта Кеті Бенджамін потрапила у курйозну ситуацію після того, як зробила татуювання з ім’ям своєї маленької доньки. Жінка виявила, що ім’я дитини на руці написали з помилкою. А помітила вона це вже дорогою додому.

Історію висвітлив ресурс dailymail.

Молода мама хотіла набити ім’я доньки Airlie, однак у результаті на її руці з’явився напис “Arilie”.

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Мама набила татуювання з ім’ям доньки й помітила помилку лише після салону

За словами Кеті, вона сама не перевірила написання перед процедурою, хоча обирала шрифт і спостерігала за роботою майстра.

“Я просто подивилася на руку в машині й зрозуміла, що ім’я написане неправильно. У мене почалася справжня істерика від сміху”, — розповіла жінка.

Після виявлення помилки Кеті одразу написала тату-майстру. Уже наступного дня жінка повернулася до салону, де напис вдалося виправити завдяки особливостям шрифту.

“Добре, що це було легко скоригувати. Тепер у мене є дуже смішна історія для доньки”, — сказала вона.

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Відео з реакцією жінки швидко стало популярним у соцмережах і набрало понад 115 тисяч переглядів. У коментарях користувачі жартували, що “простіше було б змінити ім’я дитині”, а інші зізнавалися у власних помилках після народження дітей.

Одна з жінок написала, що неправильно вказала ім’я сина для татуювання, а інша — що помилилася навіть у свідоцтві про народження дитини.

Нагадаємо, раніше йшлося про материнство після 40 років, що раніше сприймалося як виняток. Сьогодні ж це дедалі частіше стає усвідомленим вибором жінок, які вже встигли побудувати кар’єру, зрозуміти себе та навчитися жити у власному ритмі.

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