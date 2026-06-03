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Одна літера змінила все: жінка зробила тату з іменем доньки, але щось пішло не так (фото)
Австралійка пожартувала, що причиною неуважності стала втома після народження другої дитини, адже кілька місяців тому вона стала мамою хлопчика.
Мешканка австралійського Перта Кеті Бенджамін потрапила у курйозну ситуацію після того, як зробила татуювання з ім’ям своєї маленької доньки. Жінка виявила, що ім’я дитини на руці написали з помилкою. А помітила вона це вже дорогою додому.
Історію висвітлив ресурс dailymail.
Молода мама хотіла набити ім’я доньки Airlie, однак у результаті на її руці з’явився напис “Arilie”.
За словами Кеті, вона сама не перевірила написання перед процедурою, хоча обирала шрифт і спостерігала за роботою майстра.
“Я просто подивилася на руку в машині й зрозуміла, що ім’я написане неправильно. У мене почалася справжня істерика від сміху”, — розповіла жінка.
Після виявлення помилки Кеті одразу написала тату-майстру. Уже наступного дня жінка повернулася до салону, де напис вдалося виправити завдяки особливостям шрифту.
“Добре, що це було легко скоригувати. Тепер у мене є дуже смішна історія для доньки”, — сказала вона.
Відео з реакцією жінки швидко стало популярним у соцмережах і набрало понад 115 тисяч переглядів. У коментарях користувачі жартували, що “простіше було б змінити ім’я дитині”, а інші зізнавалися у власних помилках після народження дітей.
Одна з жінок написала, що неправильно вказала ім’я сина для татуювання, а інша — що помилилася навіть у свідоцтві про народження дитини.
Нагадаємо, раніше йшлося про материнство після 40 років, що раніше сприймалося як виняток. Сьогодні ж це дедалі частіше стає усвідомленим вибором жінок, які вже встигли побудувати кар’єру, зрозуміти себе та навчитися жити у власному ритмі.