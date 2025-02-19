Одна ложка цього продукту в пилососі – повітря в оселі завжди буде свіжим і приємним

Пилосос зазвичай використовують для прибирання пилу, але за допомогою простого прийому його можна зробити ефективним засобом для очищення та дезінфекції повітря.

Щоб здійснити таке просте чищення, знадобиться лише жменька звичайної соди.

Перед прибиранням рівномірно розсипте харчову соду на килим і м’які меблі. За можливості повторіть цей процес і для матраца. Дайте соді близько 10 хвилин, щоб вона подіяла, а потім ретельно пропилососьте поверхні.

Такий метод допоможе усунути неприємні запахи, розм’якшити старий бруд і знищити шкідливі мікроорганізми.

І це ще не всі переваги! Додавши 2–3 столові ложки соди безпосередньо до мішка або контейнера пилососа, можна перетворити його на своєрідний фільтр, який затримуватиме пил і неприємні запахи.

Під час прибирання пил не підніматиметься в повітря, а в кімнаті залишиться легкий, майже непомітний аромат свіжості. Проте важливо не переборщити – занадто багато соди може засмітити двигун пилососа і призвести до його пошкодження.

Також варто пам’ятати, що цей спосіб підходить лише для сухого прибирання. Якщо сода змішається з водою, вона перетвориться на густу масу, яку потім буде важко видалити.

Щоб зробити повітря ще приємнішим, додайте до соди кілька крапель ефірної олії лаванди або лимона – пилосос рівномірно розповсюдить аромат по всьому будинку.

А власникам домашніх тварин цей метод допоможе позбутися специфічних запахів, що можуть залишатися в оселі.

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