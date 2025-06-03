Чим підживити часник у червні / © unsplash.com

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Це магічне добриво — аміачна селітра, вона допомагає підвищити врожайність часнику утричі та сприяє формуванню великих головок. Розповідаємо, яка користь аміачної селітри для часнику та як правильно вносити добриво.

У чому користь аміачної селітри для часнику: 4 головні переваги

Стимулює активний ріст зелені. Аміачна селітра є джерелом азоту — елементу, який особливо важливий у період вегетації. Завдяки цьому добриву часник нарощує потужне зелене пір’я, що безпосередньо впливає на формування здорової та великої головки. Підвищує імунітет рослини. Регулярне підживлення аміачною селітрою зміцнює захисні сили часнику. Рослина стає стійкішою до грибкових захворювань і несприятливих погодних умов, зокрема різких перепадів температур. Покращує засвоєння поживних речовин. Аміачна селітра активізує мікрофлору ґрунту, завдяки чому інші поживні елементи — калій, фосфор, магній, краще засвоюються кореневою системою. Це сприяє рівномірному розвитку часнику. Забезпечує якісний врожай. Підживлення цим добривом у правильний період — у фазі формування головок, забезпечує більші, щільніші та ароматніші головки часнику. До того ж, такий врожай довше зберігатиметься.

Як приготувати підживлення у вигляді розчину

Щоб часник засвоїв азот дуже швидко, треба приготувати рідке добриво. На 10 літрів води необхідно взяти столову ложку аміачної селітри, добре розмішати до повного розчинення і полити грядки під кожен кущ.

Підживлення треба зробити не пізніше перших десяти днів літа. Якщо внести селітру пізніше, рослина почне нарощувати зелень замість того, щоб формувати головку, що зменшить якість врожаю. Також не слід поєднувати добриво з іншими азотними підживленнями. Інакше це може призвести до «жирування» рослини, наземна частина буде пишною, а головки виростуть дрібними.

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