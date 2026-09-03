Як відчистити сковороду від жиру та нагару / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Якщо на сковороді або деко роками накопичувався жир, звичайне миття часто виявляється безсилим. Не обов’язково купувати дорогі агресивні засоби. Один із дієвих варіантів — перкарбонат натрію, який ще називають кисневим відбілювачем. Цей порошок під час контакту з гарячою водою виділяє активний кисень, а лужне середовище допомагає послабити стійкі органічні забруднення. Саме тому його використовують для очищення посуду, кухонних поверхонь та іншого начиння.

Як приготувати засіб

Для звичайного забруднення достатньо столової ложки перкарбонату натрію на літр гарячої води. Така концентрація відповідає рекомендаціям щодо побутового очищення.

Реклама

Якщо потрібно відмити деко або сковороду, налийте гарячу воду в містку ємність, додайте порошок і добре перемішайте. Забруднений предмет має бути повністю занурений у розчин.

Реклама

Залиште його приблизно на 30 хвилин. За цей час засіб поступово розм’якшуватиме нашарування жиру. Для дуже запущених забруднень час замочування можна збільшити, але не варто одразу переходити до тривалого кип’ятіння.

Після замочування злийте розчин і протріть поверхню губкою або щіткою. Старий жир і розм’якшений нагар мають відходити значно легше, ніж під час сухого відтирання. Для особливо товстого шару процедуру можна повторити. Українські продавці перкарбонату також рекомендують його для очищення каструль і пательнь, зазначаючи, що для сильних забруднень концентрацію збільшують.

Важливо: підходить не для всього посуду

Перкарбонат — сильний засіб, тому перед очищенням потрібно врахувати матеріал. Найкраще використовувати його для нержавіючої сталі, скла та емальованого посуду, якщо виробник не має інших рекомендацій. Для делікатного антипригарного покриття та алюмінію краще обрати інший метод і спочатку перевірити засіб на непомітній ділянці.

Працювати бажано в рукавичках, а після очищення сковороду чи деко потрібно дуже добре промити великою кількістю води. В інструкціях до перкарбонату також зазначають необхідність захищати шкіру під час роботи з концентрованим розчином.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів