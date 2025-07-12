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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
18
Час на прочитання
1 хв

Одна ложка популярного засобу — і ви забудете про неприємний запах з морозильної камери: ефективність перевірена

Морозильна камера має бути не лише функціональною, а й гігієнічно чистою — це запорука не тільки довшого зберігання продуктів, а й стабільної роботи техніки. Проте навіть за регулярного догляду в ній можуть з’явитися вкрай неприємні запахи, що викликають дискомфорт щоразу, як відкриваєш дверцята. Як швидко й безпечно усунути цю проблему?

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як прибрати неприємний запах з морозильної камери за допомогою одного засобу

Як прибрати неприємний запах з морозильної камери за допомогою одного засобу / © Фото з відкритих джерел

Неприємний запах у морозильній камері — проблема, знайома багатьом господарям. Найчастіше він виникає через залишки їжі, які загубилися серед інших продуктів, або через рідину, що розлилася, замерзла й встигла просочити запахом усе довкола. Але не поспішайте використовувати агресивну хімію чи витрачати гроші на дорогі засоби — розв’язання буквально під рукою.

Фахівці поділилися з виданням Express перевіреним способом, що допоможе швидко та безпечно позбутися смороду в морозилці. Для цього знадобиться всього один доступний інгредієнт — звичайна харчова сода. Вона діє як природний нейтралізатор запахів і чудово очищує поверхні.

Що потрібно зробити:

  • розчинити 1 столову ложку соди в 1 літрі води;

  • ретельно протерти цим розчином усі внутрішні поверхні морозилки — полиці, стінки, ящики.

Цей простий засіб не лише ефективно прибирає запахи, а й не містить шкідливих для здоров’я речовин. За потреби варто провести глибоке очищення: вимкнути морозильну камеру, викинути зіпсовані чи прострочені продукти, розморозити лід і лише потім обробити поверхні содовим розчином.

Такий підхід не тільки освіжить техніку, а й сприятиме збереженню свіжості продуктів і кращій роботі самої морозильні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
18
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