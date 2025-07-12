Як прибрати неприємний запах з морозильної камери за допомогою одного засобу / © Фото з відкритих джерел

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Неприємний запах у морозильній камері — проблема, знайома багатьом господарям. Найчастіше він виникає через залишки їжі, які загубилися серед інших продуктів, або через рідину, що розлилася, замерзла й встигла просочити запахом усе довкола. Але не поспішайте використовувати агресивну хімію чи витрачати гроші на дорогі засоби — розв’язання буквально під рукою.

Фахівці поділилися з виданням Express перевіреним способом, що допоможе швидко та безпечно позбутися смороду в морозилці. Для цього знадобиться всього один доступний інгредієнт — звичайна харчова сода. Вона діє як природний нейтралізатор запахів і чудово очищує поверхні.

Що потрібно зробити:

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розчинити 1 столову ложку соди в 1 літрі води;

ретельно протерти цим розчином усі внутрішні поверхні морозилки — полиці, стінки, ящики.

Цей простий засіб не лише ефективно прибирає запахи, а й не містить шкідливих для здоров’я речовин. За потреби варто провести глибоке очищення: вимкнути морозильну камеру, викинути зіпсовані чи прострочені продукти, розморозити лід і лише потім обробити поверхні содовим розчином.

Такий підхід не тільки освіжить техніку, а й сприятиме збереженню свіжості продуктів і кращій роботі самої морозильні.