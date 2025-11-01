ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Одна ложка цього інгредієнту — і тісто завжди ідеальне: млинці, піца, чебуреки виходять бездоганно

Один несподіваний компонент здатен кардинально покращити будь-яку випічку — від чебуреків до найніжніших млинців. Цей простий прийом працює з будь-яким тістом, навіть коли йдеться про солодкі пиріжки.

Тетяна Мележик
Який інгредієнт робить будь-яке тісто в рази кращим

Який інгредієнт робить будь-яке тісто в рази кращим / © unsplash.com

Багато людей зізнаються, що з тістом у них “не складається”, тому вони уникають випічки й навіть не беруться за прості млинці. У той час інші можуть замісити що завгодно — і все вдається з першої спроби.

Насправді тут немає жодної магії: достатньо знати кілька перевірених кулінарних хитрощів, що допомагають легко працювати з будь-яким видом тіста та борошна.

Перший і найважливіший момент — усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Холодні продукти погано з’єднуються між собою, через що тісто стає жорсткішим, менш еластичним і гірше підіймається.

Але існує ще один мало відомий прийом, про який здогадується далеко не кожна господиня. Є простий компонент, якого достатньо всього одну столову ложку, щоб будь-яке тісто виходило напрочуд ніжним та рівномірно пухким. І це… звичайна горілка.

Неважливо, що саме ви готуєте — чебуреки, піцу, пиріжки, млинці чи оладки — просто додайте 1 столову ложку горілки на кожні 500 г борошна. Під час приготування спирт повністю випаровується, тож страви можна сміливо давати навіть дітям. Зате результат буде відчутно кращим, ніж зазвичай. Чому так працює?

По-перше, спирт гальмує надмірне утворення клейковини, роблячи тісто м’яким, податливим і дуже приємним у роботі.

По-друге, спирт випаровується швидше, ніж вода, тому тісто активніше піднімається під час нагрівання.

У результаті смажені вироби — чебуреки, оладки, млинці — виходять легкими, повітряними та довше зберігають м’якість після охолодження.

Спробуйте цей простий трюк — і випічка більше не викликатиме у вас жодних труднощів.

