Як прочистити злив у раковині за хвилини / © Фото з відкритих джерел

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Існує простий домашній лайфгак, де використовується всього 1 ложка доступного засобу, який допомагає розщепити жир, бруд і залишки їжі в трубах та запобігає повторним засміченням.

Що потрібно для очищення зливу

Для цього способу вам знадобиться:

1 столова ложка соди або солі (залежно від ступеня забруднення);

окріп (приблизно 1–1,5 літра);

за бажанням — трохи оцту для посилення ефекту.

Як застосовувати лайфгак (покроково)

Насипте 1 ложку соди або солі прямо в злив раковини. Повільно залийте невелику кількість гарячої води, щоб речовина проникла в труби. Для сильнішого ефекту додайте пів склянки оцту — почнеться реакція, яка допоможе розщепити жир. Залиште суміш діяти на 10–15 хвилин. Промийте все великою кількістю окропу.

Чому цей метод працює

Сода та сіль діють як природні абсорбенти, які руйнують жирові відкладення на стінках труб. Гаряча вода допомагає змити розм’якшені забруднення, а оцет підсилює очищувальний ефект завдяки хімічній реакції.

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У результаті:

зникають жирові пробки;

усувається неприємний запах;

покращується прохідність води.

Корисні поради

Використовуйте цей метод 1 раз на 1–2 тижні для профілактики. Не заливайте киплячу воду у пластикові труби без перевірки. Якщо засмічення сильне — повторіть процедуру 2–3 рази.

Типові помилки

використання тільки холодної води (ефект слабшає);

надмірна кількість оцту (не підсилює, а лише витрачає продукт);

ігнорування профілактики — засмічення накопичуються з часом.

FAQ

Як прочистити злив у раковині в домашніх умовах?

Найпростіший спосіб — використати соду або сіль з гарячою водою, іноді з додаванням оцту для посилення реакції.

Що залити в раковину, щоб не було засмічення?

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Для профілактики можна періодично промивати злив гарячою водою з 1 ложкою соди або солі.

Чому засмічується раковина і як цього уникнути?

Основна причина — жир, залишки їжі та мило. Уникнути проблеми допомагає регулярне очищення та не зливання олії в раковину.

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