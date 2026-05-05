Як правильно варити макарони / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Здавалося б, що може бути простішим за приготування макаронів: вода, сіль і декілька хвилин варіння. Але навіть у тут є нюанси, які кардинально змінюють смак страви. Професійні кухарі знають маленькі хитрощі, завдяки яким макарони стають ароматними, насиченими і зовсім не схожими на звичайний гарнір. Один простий інгредієнт, доданий у воду, здатен перетворити їх на справді вишукану страву.

Що додати у воду для варіння макаронів, щоб покращити смак страви

Головний секрет — додати у воду столову ложку оливкової олії. Саме вона надає макаронам легкого аромату і робить їх більш ніжними на смак. Під час варіння олія створює тонку плівку, яка допомагає макаронам не злипатися і зберігати свою текстуру.

За словами професійних кухарів, оливкова олія підсилює смак простих продуктів. Вона не перебиває аромат макаронів, а навпаки, робить його більш глибоким. Окрім того, завдяки їй макарони стають гладкими і водночас пружними, як у ресторані.

Реклама

Як правильно додавати оливкову олію

Олію варто додавати вже у киплячу підсолену воду перед тим, як засипати макарони. Достатньо однієї столової ложки на три літри води. Важливо не переборщити, щоб не зробити страву занадто масною та важкою.

Щоб макарони вийшли ще смачнішими, їх варто не переварювати, вони мають залишатися трохи пружними. Після варіння не потрібно промивати їх водою, адже так змивається природний крохмаль, який допомагає соусу краще чіплятися.

Новини партнерів