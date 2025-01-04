Одна маленька хитрість, яка допоможе завжди вибирати якісні курячі яйця: до чого тут розмір

Більшість українців, вибираючи в магазині чи на ринку яйця, орієнтуються на їхній розмір і надають перевагу категорії С0.

В нашій свідомості міцно закріпився стереотип про те, що "чим більше, тим краще" і ми активно використовуємо його в будь-якій сфері життя. Однак, як стверджують фахівці, з яйцями цей підхід виправданий не завжди. Насправді, великі яйця не вказують на високу якість чи користь.

Чи дійсно корисні яйця великих розмірів

Чому фахівці не радять гнатися саме за великими яйцями категорії С0? Насамперед, це пояснюється тим, що їх зазвичай несуть старі кури-несучки. Птахофабрики часто намагаються підтримувати їхню продуктивність на високому рівні, додаючи до кормів гормональні добавки. А це негативно впливає на якість самих яєць. Вони менш натуральні, за корисними властивостями значно поступаються яйцям менших розмірів.

Як обрати дійсно якісні і смачні яйця

Щоб зробити правильний вибір, слід звернути увагу на такі категорії:

Більш натуральними і якісними вважаються невеликі яйця (категорії С2 і С3), які несуть молоді кури-несучки. Вони ще не зазнали інтенсивного впливу гормональних добавок. Екологічно чистим продуктом вважаються сільські яйця (категорії Д2 і Д3) — їх зазвичай продають лише на фермерських ринках, а ось в магазинах вони майже не трапляються. Вони також відрізняються натуральним складом.

Експерти також рекомендують під час вибору яєць в магазині, орієнтуватися не лише на розмір, але й на виробника продукції. Краще віддавати перевагу фермерським чи дрібним яйцям (за можливості). Так ви можете бути впевненими, що отримаєте дійсно натуральний і якісний продукт, який буде корисним вашому організму. Пам'ятайте, що якість яєць також залежить від умов, в яких утримуються птахи.

Читайте також: