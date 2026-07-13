Одна помилка, яку роблять майже всі: чому гриби категорично не можна мити під проточною водою

Чому не можна мити гриби під проточною водою / © pexels.com

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Особливість грибів полягає в їхній будові. Майже на 90% вони складаються з води, а їхня пориста м’якоть працює як губка, швидко вбираючи додаткову вологу. Навіть кілька секунд під проточною водою достатньо, щоб продукт став значно вологішим.

У результаті під час смаження гриби не обсмажуються, а починають тушкуватися у власній рідині. Через це вони втрачають природний аромат, стають менш насиченими на смак і не отримують апетитної золотистої скоринки.

Як правильно очищати гриби

Якщо гриби не мають сильних забруднень, достатньо скористатися сухим способом очищення. Для цього підійде:

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паперовий рушник;

м’яка кухонна щітка;

чиста серветка або тканина.

Такий метод дозволяє видалити залишки землі, не насичуючи продукт зайвою вологою.

Якщо ж на грибах є значні забруднення, їх можна дуже швидко сполоснути прохолодною водою. Важливо не замочувати їх і відразу після миття ретельно обсушити паперовими рушниками.

Як смажити гриби, щоб вони були рум’яними

Навіть правильно очищені гриби можна зіпсувати під час приготування. Щоб цього не сталося, варто дотримуватися кількох простих правил:

добре розігрійте пательню перед початком смаження;

не перевантажуйте її великою кількістю грибів;

не накривайте кришкою;

соліть лише наприкінці приготування.

Завдяки цьому зайва волога швидко випарується, а гриби набудуть золотистого кольору та насиченого смаку.

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Чи всі гриби потрібно очищати однаково

Печериці, гливи та інші магазинні гриби зазвичай потребують лише легкого очищення від залишків субстрату. Лісові гриби, навпаки, можуть містити більше піску, землі чи хвої, тому іноді їх доводиться короткочасно промивати. Головне правило залишається незмінним — не тримати їх у воді довше, ніж це необхідно, та добре обсушувати перед приготуванням.

FAQ

Чи потрібно мити гриби перед смаженням?

Якщо гриби чисті, краще обмежитися сухим очищенням за допомогою паперового рушника або щітки. За сильного забруднення їх можна швидко обполоснути, після чого обов’язково ретельно висушити.

Як правильно чистити печериці?

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Печериці достатньо протерти вологою серветкою або м’якою щіткою, видалити залишки землі та за потреби зрізати нижню частину ніжки. Замочувати їх у воді не рекомендується, адже вони швидко вбирають вологу й можуть втратити смак та текстуру.

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