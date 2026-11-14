Одна помилка може зіпсувати всю рибу: як правильно засолити червоне філе

Як засолити червону рибу в домашніх умовах: пропорції солі та цукру / © pexels.com

Реклама

Головне — правильно розрахувати кількість інгредієнтів і не перетримати філе в холодильнику. Своїм рецептом приготування поділилася кулінарна блогерка Альона Карпюк на сторінці в Instagram.

Яку рибу краще взяти для засолювання

Для цього рецепта підійде лосось або форель. Краще вибирати цілий шматок філе зі шкіркою: його зручно обробляти, а після засолювання легко нарізати тонкими скибочками.

Реклама

Під час купівлі зверніть увагу на запах і вигляд риби. Свіже філе має бути пружним, без слизу та неприємного запаху. Якщо купили заморожений продукт, розморожуйте його поступово — у холодильнику, а не на кухонному столі.

Реклама

Перед приготуванням перевірте, чи не залишилося в м’якоті дрібних кісточок. Їх можна витягнути пінцетом.

Є ще один важливий момент: для такого рецепта потрібна риба, призначена для споживання без термічної обробки та належним чином підготовлена для цього. Звичайне засолювання не знищує всіх можливих паразитів і бактерій.

Скільки солі та цукру потрібно для червоної риби

Щоб філе вийшло в міру солоним, важливо не переборщити з приправами. Для 400 г червоної риби знадобляться:

1 столова ложка солі;

1 чайна ложка цукру з гіркою.

Сіль надає рибі потрібного смаку, а цукор трохи пом’якшує солоність. Разом вони створюють приємний баланс, завдяки якому філе не здається надто солоним.

Реклама

Як засолити червону рибу в домашніх умовах

Спочатку підготуйте філе: видаліть кісточки, якщо вони є, і добре промокніть рибу паперовими рушниками. Поверхня має бути сухою, щоб суміш рівномірно вкрила шматок.

Змішайте в невеликій мисці сіль із цукром. Отриманою сумішшю натріть рибу з усіх боків, не оминаючи країв.

Покладіть філе в контейнер із кришкою та поставте в холодильник на 8–12 годин. За цей час риба просолиться й набуде характерного смаку слабосоленого продукту.

Коли час мине, дістаньте філе та злийте рідину, яка утворилася в контейнері. Залишки суміші можна прибрати паперовим рушником. За рецептом блогерки, промивати рибу водою після засолювання не потрібно.

Реклама

Готове філе наріжте тонкими скибочками. Якщо одразу не плануєте його подавати, тримайте в холодильнику в чистому закритому контейнері та дотримуйтеся рекомендацій щодо безпечного зберігання.

З чим подавати слабосолону червону рибу

Найпростіший варіант — зробити бутерброди. Підсушіть шматочки багета або іншого хліба, намастіть вершковим сиром і викладіть зверху кілька скибочок риби. За бажанням додайте авокадо, кріп або трохи лимонного соку.

Слабосолоний лосось також добре поєднується зі свіжими огірками, листям салату, яйцями та овочами. Його можна додавати до салатів, загортати в лаваш або використовувати для приготування тарталеток.

Якщо готуєте закугування для гостей, спробуйте подати тонкі скибочки риби з крем-сиром і зеленню на невеликих шматочках багета. Така страва готується швидко, а на столі має апетитний вигляд.

FAQ

Як засолити червону рибу в домашніх умовах?

Філе лосося або форелі потрібно обсушити, видалити кісточки та натерти сумішшю солі й цукру. Для 400 г риби за цим рецептом беруть столову ложку солі та чайну ложку цукру з гіркою. Потім філе кладуть у закритий контейнер і залишають у холодильнику на 8–12 годин. Для такого способу важливо використовувати рибу, безпечну для споживання без термічної обробки.

Скільки солі та цукру потрібно на 400 г червоної риби?

На 400 г філе знадобиться одна столова ложка солі та одна чайна ложка цукру з гіркою. Цієї кількості достатньо для приготування слабосолоного лосося або форелі за наведеним рецептом.

Новини партнерів

Новини партнерів