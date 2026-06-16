Одна помилка на прогулянці може коштувати собаці життя: про що попередили ветеринари

Собака

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У червні власникам собак радять бути особливо уважними під час прогулянок у лісах, полях та інших природних зонах. Разом із теплою погодою та довшими днями зростає і ризик зустрічі з гадюками, укуси яких можуть становити серйозну небезпеку для домашніх тварин.

Про це повідомило видання Express.

Фахівці закликають господарів уважно стежити за поведінкою своїх улюбленців під час прогулянок та не дозволяти їм безконтрольно досліджувати густі зарості.

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Гадюки зазвичай мають довжину близько 50–60 сантиметрів і часто впізнаються за темним зигзагоподібним візерунком на спині. Зазвичай ці змії намагаються уникати людей, однак можуть вкусити, якщо відчують небезпеку, будуть налякані або якщо на них випадково наступити.

Ветеринари зазначають, що собаки нерідко підходять до змій без страху, через що ризик укусу значно зростає. Найчастіше гадюк можна зустріти на сонячних ділянках, уздовж стежок, серед високої трави, папороті, вересу та в інших місцях, де плазуни можуть грітися на сонці.

За інформацією експертів PDSA, наслідки укусу залежать від того, куди потрапила отрута та як швидко вона поширюється організмом. Якщо отрута залишається в тканинах навколо місця укусу, у тварини можуть виникнути біль і набряк. Якщо ж вона потрапляє до кровотоку, це може призвести до серйозніших ускладнень, зокрема вплинути на роботу печінки, нирок, серця та нервової системи.

Особливо небезпечними вважаються укуси в ділянку голови та шиї. У таких випадках набряк може спричинити проблеми з диханням. Фахівці також попереджають, що в окремих випадках отрута гадюки може викликати важке захворювання та навіть призвести до загибелі тварини.

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Щоб зменшити ризик небезпечної зустрічі, власникам радять не дозволяти собакам бігати крізь густу рослинність, а також ритися в купах гілок, каміння чи колодах. Важливо також відпрацювати команди повернення до господаря, щоб у разі небезпеки швидко відкликати тварину.

Якщо собаку вкусила гадюка, ветеринари рекомендують насамперед зберігати спокій і намагатися тримати тварину якомога нерухоміше. Це допоможе уповільнити поширення отрути організмом. Не слід торкатися місця укусу, накладати пов’язки чи джгути.

Фахівці радять якнайшвидше зв’язатися з ветеринаром і попередити клініку про свій приїзд. За можливості собаку рекомендують переносити до транспортного засобу на руках або іншим способом, щоб вона менше рухалася.

Подальше лікування визначає ветеринар. Воно може включати сильнодійні знеболювальні препарати, внутрішньовенні вливання, антигістамінні засоби, а у важких випадках — застосування протиотрути. Експерти наголошують, що своєчасне звернення по допомогу значно підвищує шанси тварини на повне одужання.

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Нагадаємо, поїдання трави — одна з найпоширеніших звичок собак, яка часто турбує господарів. Ветеринарка розповіла, що насправді стоїть за такою поведінкою.

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