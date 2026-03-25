Правильний догляд за гортензіями навесні є одним із ключових чинників для формування рясного цвітіння в майбутньому. Саме в цей період садівникам рекомендують виконати базову обрізку, яка допомагає рослині спрямувати ресурси на розвиток нових пагонів і бутонів.

Про це повідомило видання Express.

Фахівці наголошують: обрізання варто проводити наприкінці зими або на початку весни. Однак перед цим важливо врахувати особливості конкретного сорту. Деякі види гортензій формують квіткові бруньки на «старій деревині» — тобто на пагонах, які виросли в попередні сезони.

Йдеться, зокрема, про гортензію крупнолисту (Hydrangea macrophylla) та її різновиди, включно з lacecap-формами. У таких рослин бутони закладаються заздалегідь. Тому надмірне або невчасне обрізання може призвести до того, що ці бруньки будуть зрізані разом зі стеблами.

Експерт із садівництва Майкл Гріффітс звертає увагу: головне правило під час обрізання — не пошкодити ті частини рослини, на яких уже сформовані майбутні квіти. За його словами, сама процедура не є складною, якщо знати, де саме розташовані ці бруньки.

Під час обрізання гортензій крупнолистих і дуболистих рекомендується насамперед видаляти залишки зів’ялих квітів. Зріз роблять трохи вище пари здорових бруньок, щоб зберегти потенціал для подальшого розвитку рослини.

Окрім цього, садівникам радять видаляти один або два старі пагони біля основи куща. Такий підхід допомагає перерозподілити живлення на молодші, сильніші стебла, що сприяє формуванню нових бутонів і загальному омолодженню рослини.

Також під час весняного догляду потрібно прибрати всі сухі, пошкоджені або слабкі гілки. Це не лише покращує зовнішній вигляд куща, а й створює умови для розвитку нових пагонів у вільному просторі.

У Королівському садівничому товаристві додатково зазначають: якщо після зими рослина зазнала пошкоджень від морозу, уражені пагони слід обрізати до першої здорової пари бруньок.

