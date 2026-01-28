Одна помилка псує м’ясо: дізнайтеся, коли його солити правильно

Коли солити м’ясо / © pexels.com

Реклама

Та кулінари наголошують: момент додавання солі здатен кардинально змінити смак страви. Саме він вирішує, чи буде м’ясо соковитим і ніжним, чи сухим і жорстким.

Якщо посолити м’ясо занадто рано без розуміння процесу, воно швидко втрачає вологу. Білки стискаються, структура ущільнюється — і замість апетитної страви ви отримуєте жорсткий шматок.

Втім, за правильного підходу сіль працює зовсім інакше. Вона підсилює природний смак, допомагає зберегти текстуру і робить м’ясо м’якшим.

Реклама

Професійні кухарі радять солити м’ясо за кілька годин до приготування. За цей час сіль рівномірно проникає вглиб волокон і делікатно змінює їхню структуру.

Особливо важливий цей прийом для стейків. Попереднє соління перетворює їх на соковиту, ароматну страву з ідеальною текстурою.

Якщо ж м’ясо смажиться на дуже сильному вогні, сіль краще додати наприкінці. Це допомагає зберегти вологу й запобігти пересушуванню.

Для тушкованих страв момент соління теж має значення. Сіль, додана на початку, формує глибокий, насичений смак бульйону.

Реклама

Під час запікання оптимальним рішенням стає маринад із сіллю, використаний заздалегідь. Саме він робить м’ясо ніжним, ароматним і рівномірно просоленим.

Кулінари також застерігають: важливо враховувати вид м’яса:

Наприклад, курку можна солити одразу — вона не втрачає соки так швидко, як яловичина.

Свинина ж найкраще розкривається в маринаді. Сіль у поєднанні зі спеціями робить її особливо соковитою та виразною на смак.

Головне правило — не переборщити. Надлишок солі вбиває смак і робить м’ясо сухим.

Досвідчені кухарі віддають перевагу крупній морській солі: вона розчиняється повільніше й діє м’якше.