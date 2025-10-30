Одна помилка восени може знищити ваші кімнатні рослини: що не радять робити експерти

Кімнатні рослини. / © pixabay.com

Кімнатні рослини потребують більше води влітку, адже тоді вони активно ростуть і мають більше доступу до сонячного світла. Втім, продовження такого графіка поливу восени може зіпсувати ваші кімнатні рослини.

Як скоригувати режим поливу, щоб ваші кімнатні рослини залишалися здоровими протягом усіх холодних місяців, розповіли експерти ресурсу Martha Stewart.

Восени та взимку температура значно прохолодніша, обмежене сонячне світло та зменшене випаровування. Це означає, що кімнатні рослини менше потребують щоденного або навіть щотижневого поливу, оскільки вони входять до періоду спокою.

Чому потрібно зменшити полив

Кімнатні рослини потребують менше води, бо дні стають коротшими та значно меншає сонячного світла. За словами експертка з садівництва Мегана Брейма, з початком осені кімнатні рослини вже готуються до меншого поливу взимку.

Кімнатні рослини сповільнюються та насолоджуються темними днями зимової сплячки, витрачаючи набагато менше енергії та, отже, набагато менше води. Зменшення поливу має вирішальне значення, щоб уникнути однієї з головних проблем рослин в цю пору року кореневої гнилі.

Ознаки того, що час скоротити полив

Вологий ґрунт

Восени і взимку ви помітите, що ґрунт залишається вологим набагато довше, ніж влітку. Наприклад, якщо ви звикли поливати кожні сім днів, то зараз можна виявити, що ґрунт все ще досить вологий через тиждень.

Це сигнал, щоб відмовитися від захоплення поливанням і довше чекати між перервами.

Жовте листя

Якщо ви помітили, що листя жовтіє або стебла стають м’якими біля ґрунту, це може бути сигналом до припинення поливу в новому сезоні.

Однак не плутайте ці ознаки з протилежною крайністю — недостатньою кількістю води. Якщо ви помітили, що листя вашої рослини хрумке або сама рослина поникла, причиною може бути брак води.

Як поливати рослини

З приходом осені та впродовж зими замініть жорсткі літні графіки поливу на регулярну перевірку. Потрібно лише засунути кісточку пальця в ґрунт. Якщо на шкірі є цятки бруду - це гарна ознака того, що з вашою рослиною все гаразд. Але вона чиста - це означає, що вологи недостатньо.

Найкраще поливати рослини рясно та нечасто, а не поверхнево щодня. Так, ви зменшите ризик надмірного поливу рослин. Адже він позбавляє коріння кисню та є швидким шляхом до грибкових проблем та кореневої гнилі.

