Одна помилка з лавровим листом зіпсує суп: ви навіть не здогадуєтеся

Лавровий лист. / © pixabay.com

Лавровий лист – це спеція, яка має унікальний смак та аромат. Додавши її до бульйонів, супів, рагу маринадів, других страв чи соусів, отримаємо у справі ніжну гіркувату нотки та трав'яний аромат, що беззаперечно підсилить смак. Втім, лавровий лист може і зіпсувати смак.

Як правильно додавати лавровий лист до супів та про яку помилку не знають господині, читайте у матеріалі Kobieta w INTERIA.PL.

Як правильно додавати лавровий лист

Найчастіше на кожен літр бульйону використовується один лавровий листок. Для приготування супів з м’ясом можна додати трохи більше. Втім, варто пам’ятати про міру, бо велика кількість цієї спецій може перебити смак інших інгредієнтів.

Найкраще додати лавровий лист до супу за 10 хвилин до кінця варіння та вийняти його після того, як страва буде готова.

У легких бульйонах він не повинен залишатися більше 15 хвилин. Інакше може виникнути гіркота, яка вплине смак. Під час приготування більш ситних страв чи других, лавровий лист варто додати на початку та вийняти за 30-40 хвилин.

Гіркота виникає, коли лавровий лист вариться занадто довго або його додають занадто багато.

Помилки під час використання лаврового листя

Використання лаврового листя здається простим, але ця спеція легко може зіпсувати смак ваших страв.

Помилка №1

Будьте обережні, щоб не додавати занадто багато спецій до супу, бо він вийде терпким або навіть гірким.

Помилка №2

Не залишайте лавровий лист у каструлі до кінця варіння чи до доти поки суп зберігатиметься у холодильнику. Якщо ви зберігаєте страву на потім, вийміть усе листя. Навіть невелика кількість з часом надасть страві гіркого післясмаку.

Помилка №3

Не поєднуйте лаврове листя з занадто великою кількістю інших спецій, оскільки їхній смак зникне.

