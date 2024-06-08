Одна поширена помилка псує все: українцям розповіли, як заварювати каву неправильно

Поціновувачі кави знають, як важливо обрати сорт і ступінь обсмаженості, щоб сповна насолодитися напоєм. Проте всього лише одна поширена помилка здатна повністю зруйнувати смак і аромат навіть найдорожчих сортів кави.

Якщо ви не можете уявити свого дня без ароматної кави, інформація з цієї статті точно буде корисною. Багато хто з нас витрачає години на те, щоб обрати смак та аромат напою, а тому дуже обурливо, коли після заварювання ви отримуєте зовсім не те, на що сподівалися. Дехто звинувачує в усьому виробників, але більшість навіть не усвідомлює, що самі ж зіпсували напій, порушивши прості правила його приготування.

Одну і ту ж помилку робить багато людей, коли заварює каву. При чому незалежно від того, чи використовують розчинну, мелену або ж сублімовану. Йдеться про заливання кави окропом.

Чому не можна використовувати окріп для кави? Проблема у тому, що вода, яка була нагріта до 100 градусів за Цельсієм, спричиняє початок вивільнення з зерен кави смакових сполук, а тому напій стає гірким та ще й більш міцним.

А якщо мова йде про розчинну каву, то окріп додатково ще й посилює аромат та смак штучних компонентів, зокрема, підсолоджувачів і ароматизаторів.

Тобто, коли до кави потрапляє окріп, ваш напій втрачає всі ті властивості, заради яких ми його й п'ємо. Слід зазначити, що активні олії починають вивільнятися за температури 92−96 градусів.

Як правильно заварити каву у кружці чи турці

Запам'ятайте кілька важливих правил:

якщо ви любите гірку та міцну каву, все ж не варто заливати її окропом — такого ж ефекту можна досягти, якщо температура води досягне 90-95 градусів за Цельсієм;

якщо ви віддаєте перевагу більш делікатному присмаку — використовуйте воду, температура якої не перевищує 89 градусів за Цельсієм;

щоб переконатися у правильності температури води, найпростіше це зачекати 30 секунд після того як вона закипить, і тільки після цього заварювати каву;

експерти радять завжди заварювати каву під кришкою — так ви не лише вбережете температуру, але й забезпечите повноту смаку і аромату;

під час заварювання заварної кави на плиті не доводьте її до стану кипіння — краще варити на слабкому вогні, адже чим процес нагрівання повільніший, тим краще вивільняються з мелених зерен ферменти і ефірні олії;

якщо вам подобається кава з характерною пінкою, чекати на кипіння взагалі не варто — зачекайте, поки пінка почне підніматися, а потім зніміть турку з плити.

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