Одна проста дія — і дитина завжди буде вас слухатися: як стати авторитетними батьками

Часто від батьків можна почути скарги, що дитина їх не слухається чи відмовляється виконувати їхні прохання. Психологи стверджують, що лише одна проста дія допоможе вам сформувати батьківський авторитет.

Багато людей бояться стати для своїх дітей неавторитетними батьками. І в такому страху, кажуть психологи, немає нічого дивного. Якщо мама чи батько втрачають свій авторитет у очах дитини, то вона може перехопити контроль над ними, що призводить до сварок та може стати причиною серйозних проблем.

Якщо ви не хочете, щоб ваша дитина стала неслухняною та примхливою, не бажаєте бачити, як дочка чи син сердяться, коли ви звертаєтесь до них з проханнями, тоді вам знадобиться одна проста, але дієва рекомендація.

Діяти потрібно так: коли ви даєте малюкові будь-яке завдання (наприклад, помити після себе посуд, поскладати іграшки чи сісти вже за уроки), важливо говорити про це впевнено. Потрібно, щоб дитина не почула у вашому голосі нерішучі нотки.

Якщо дитина вже ігнорує ваші прохання і відмовляється виконувати завдання, не варто здаватися і просто йти. Але й сперечатися, кричати, карати чи погрожувати дитині також не можна, кажуть психологи.

Потрібно просто зачекати, щоб дитина зробила те, що ви її попросили. За потреби, зверніться до неї ще раз. Швидше за все, малюк виконає прохання, якщо зрозуміє, що батьки будуть стояти на своєму і зберігатимуть спокій.

Не забудьте подякувати за виконану роботу, похвалити, якщо вона була зроблена добре і посміхнутися.

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