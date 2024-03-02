Одна проста дія знижує витрату на кілька відсотків: як хитрі водії економлять на паливі

Виявляється, достатньо виконати одну просту дію і автомобіль буде витрачати набагато менше бензину чи дизеля. Показник зменшиться щонайменше на 2%.

Що потрібно робити? Досвідчені водії радять просто провести генеральне прибирання у своєму багажнику. Насамперед, потрібно вилучити з нього всі важкі речі, які навряд чи знадобляться вам у дорозі.

Наприклад, інструменти краще зберігати у гаражі, а не в цьому відділі транспортного засобу. Всілякому мотлоху також не місце в автомобілі.

Було помічено, що зниження ваги машини до 45 кг допомагає зменшити витрати палива на 2%. А якщо прибрати 100 кг, тоді показник знизиться на понад 4%. Повірте, у довгостроковій перспективі це досить серйозна економія.

В такому ефекті немає нічого дивного. Автомобілю потрібно витрачати набагато менше палива, адже він стає легшим.

На рівень витрати пального впливають різні фактори: погодні умови, стиль водіння, тип дорожнього покриття, стан деталей тощо. Але досвідчені водії стверджують, що не менш важливою є і швидкість водіння.

Виявляється існує "економічна" швидкість, за якої витрачається менше всього пального. Краще за все обирати від 80 до 100 кілометрів на годину. Саме за таких умов зберігається найкращий режим силового агрегату. Звичайно, розігнатися в місті у вас не вийде. Тому цей трюк знадобиться за далеких поїздок.

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